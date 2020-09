Les villes craignent de tomber en zone orange

Plusieurs villes s'inquiètent de ce qui pourrait se passer si elles tombaient en zone orange, et incitent la population à tout faire pour que cela n'arrive pas.

«On a été durement frappés. Ç’a été dur pour le moral et l’économie et on n'est pas sortis du bois. Je demande vraiment à la population de faire preuve de discipline» , a indiqué Valérie Plante en conférence de presse, vendredi matin.

La majorité du Québec se trouve actuellement en «zone jaune», mais les autorités de santé publique ont répété à plusieurs reprises que certaines régions pourraient tomber en zone orange.

La «zone orange» signifierait de retomber possiblement dans un confinement partiel. Ainsi, les rassemblements dans les résidences privées pourraient passer de 10 à 6 et la fermeture des bars serait envisagée. Le port du couvre-visage pourrait devenir obligatoire dans les salles de spectacle et les marchés extérieurs, notamment.

Questionné à savoir si on va trop loin sur la question de la surveillance policière, puisque Québec a annoncé vendredi matin que 1000 bars et restaurants sont visés par les policiers, la mairesse de Montréal Valérie Plante et ses homologues de Québec Régis Labeaume et Gatineau Maxime Pedneaud-Jobin sont d’avis que c’est la solution à préconiser pour tenter de garder les lieux publics ouverts.

«Je pense qu’on n’est pas à la veille de voir un État policier, mais c’est une question de Santé publique. J’ai moins de problèmes avec la question de l’intervention policière», a indiqué Régis Labeaume, rappelant que des éclosions dans des bars de karaoké à Québec ont eu des conséquences sur la propagation du virus au cours des dernières semaines.