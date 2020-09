Trois maires de la province à l'Hôtel de ville de Montréal pour signer l'entente sur le logement social

Les maires de Montréal, Québec et Gatineau se sont réjoui vendredi de l'entente de principe conclue entre Québec et Ottawa sur le logement social, qu'ils attendaient depuis longtemps.



«On parle d'une victoire. [...] Ça fait plusieurs semaines, mois et années qu'on parle de nos considérations en habitation», a exprimé la mairesse de Montréal Valérie Plante, réunie à l'hôtel de ville avec ses homologues de Québec (Régis Labeaume) et Gatineau (Maxime Pednaud-Jobin).



Rappelons qu'une entente de principe a été conclue jeudi soir entre Québec et Ottawa sur la question du logement social, ont confirmé la ministre de l'Habitation, Andrée Laforest, et le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social Ahmed Hussen.

Grâce à l'entente, la province touchera pas moins de 1,8 milliard $ sur 10 ans pour la construction de logements sociaux. Les négociations auront été longues, car le gouvernment du Québec voulait recevoir l'argent d'Ottawa sans aucune condition dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

«L’habitation a toujours été et sera une priorité pour notre gouvernement. C’est avec fierté que je vous annonce qu’une entente de principe a été conclue avec le fédéral dans le cadre de la #SNL. Le fruit d’un travail intense, avec Sonia LeBel, qui sera bénéfique pour tous les Québécois», a indiqué sur Twitter la ministre Laforest, jeudi soir.