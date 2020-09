Une Québécoise empoche 55 000 $ en un mois grâce à OnlyFans

Le confinement a été fructueux pour Blanche Saint-Pierre, alias Darkphoenixx. En trois mois, la créatrice de contenus osés s’est hissée parmi les plus populaires du site OnlyFans et récolte aujourd’hui un salaire d’environ 50 000 dollars par mois.

«Je m’y attendais pas. Au début, je pouvais juste arrondir mes fins de mois. Ça a vraiment explosé», raconte la jeune femme qui est désormais suivie par quelque 5000 abonnés qui paient pour voir ses vidéos sur OnlyFans où elle pose en lingerie ou carrément nue.

Après avoir perdu son emploi dans un magasin Archambault en raison du confinement, Blanche Saint-Pierre s’est lancée dans la production de photos et vidéos pornographiques en solo.

«J’ai toujours voulu faire de la porno, mais je ne savais pas par où commencer», affirme Blanche Saint-Pierre, pour qui OnlyFans représente un moyen de diriger elle-même sa carrière.

Propulsée par TikTok

En utilisant l’application TikTok pour faire la promotion de son contenu sur OnlyFans, quelques-unes des vidéos de Darkphoenixx sont devenues virales et lui ont valu des milliers d’abonnements. «Avec TikTok, tu peux potentiellement rejoindre toute la planète avec une vidéo», explique Blanche Saint-Pierre, dont deux vidéos ont été vues plusieurs millions de fois sur l’application chinoise.

Darkphoenixx estime que sa popularité lui vient de son contenu plus niché qui lui attire des internautes fidèles. «Je suis allée pour du contenu plus geek, avec des cosplays et de la lingerie asiatique», précise Blanche qui est férue de culture japonaise.

Un vrai travail

Ce succès l'a convaincu de faire de la porno une carrière. «Je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie. J’ai toujours voulu travailler à mon compte, et maintenant j’ai trouvé un travail que j’aime vraiment», confie celle qui est heureuse de pouvoir exprimer sa créativité à travers ses vidéos osées.

Très organisée, elle divise les jours de sa semaine à différentes tâches pour s’assurer d’être présente et active sur ses réseaux. «OnlyFans, c’est pas juste poster des vidéos et faire du cash», assure Blanche, qui passe plusieurs heures par semaine à répondre personnellement à ses nombreux abonnés prêts à payer pour des vidéos sur mesure.

Darkphoenixx passe plus de 60 heures par semaine à alimenter respectivement ses comptes Instagram, TikTok et OnlyFans pour augmenter sa visibilité.