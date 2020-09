Lucill nous présente «Bunny»

Vous avez votre soirée de libre? Voici ce que le 24 Heures vous suggère aujourd'hui côté culture.

Coup de cœur

Album

Bunny – Lucill

Raphaël Bussières, de son nom d’artiste Lucill, nous présente ici une suite de son EP éponyme paru en 2018 avec cet album de huit compositions. «Bunny» est un opus très personnel avec des sujets comme la quête identitaire, les leçons de vie et les rencontres. Les mélodies y sont accrocheuses et douces à la fois puisque Lucill mélange des rythmes bien dansants à sa voix presque chuchotée. Résultat : un album dreamy-pop vaporeux aux penchants indie rock agréable à écouter.

Sorti le 18 septembre

Je sors

Théâtre

La Vie littéraire

Présentée dans le cadre de Festival international de littérature, cette performance de Mathieu Arsenault est basée sur son roman «La Vie littéraire». Dans cette œuvre, l’auteur y va d’un monologue sur l’écriture. Il y amène également une réflexion sur nos habitudes de consommations et sur l’inquiétude d’être oublié que vivent plusieurs artisans de la culture.

Ce soir à 19h à La Chapelle – 3700, rue Saint-Dominique

Je reste

Balado

Accolades

Ce nouveau balado conçu par la compagnie Un et un font mille permet d’écouter des témoignages de personnes âgées à propos du confinement. Ces courtes capsules sonores nous plongent dans le quotidien de six résidents des Jardins du Patrimoine à Val-d’Or, alors que la pandémie frappe le Québec et que tout contact humain est interdit aux résidents.

Disponible sur iTunes, Spotify et Google Podcast

BD

Minimax

Le bédéiste montréalais François Donatien explore l’univers punk de la métropole dans ce livre en noir et blanc. On y suit une étudiante à la maîtrise qui a plusieurs autres projets tels que l’écriture d’un roman, un groupe punk et un travail chez Psycho Records, un endroit qu’elle adore. La BD est parue à petit tirage et avait obtenu un prix Bédélys en 2014. Les éditions Nouvelle adresse permettent maintenant à un public plus large de découvrir ce sympathique livre.

Sorti le 16 septembre

Album

Totalement Sublime

Marc-Antoine Barbier de Choses Sauvages et Élie Raymond de Foreign Diplomat ont choisi de joindre leurs forces pour créer ce nouveau projet musical portant le nom de Totalement Sublime. Le tout premier album du duo est paru vendredi sous l’étiquette Bonbonbon records. L’opus de 13 titres mélange électro à des ambiances chill wave bien aériennes. Les deux musiciens ont utilisé une vieille boîte à rythmes pour composer chacune des pièces sur l’album.

Sorti le 18 septembre

Télé

Discussions avec mes parents

Retrouvez la famille Morency dans la troisième saison de «Discussions avec mes parents». Ce soir, François apprendra que ses parents louent sa chambre d’enfance grâce à un programme d’hébergement d’étudiants. L’humoriste a également une nouvelle femme dans sa vie. Son seul défaut : avoir une voix très grave. Bref, la sympathique famille devrait encore une fois cette année bien nous divertir.

Ce soir à 19h30 sur ICI Télé

Album

Kim Jong Goes To Cégep - Super Punk

Le nouveau groupe punk qui rassemble des membres de Fortune Cookie Club, Kamakazi et Guerilla Poubelle, Super Punk, a fait paraître récemment un album qui mélange - le titre vous laisse le deviner - humour et musique punk. Les compositions du quatuor ne sont pas sans rappeler le son de Green Day ou encore Sum 41, mais avec des paroles qui écorchent tout sur le passage, de la CAQ à la chimio en passant par Tinder et Boucherville.

Sorti le 11 septembre

Télé

À table avec mon ex

Pour commencer la nouvelle saison d’«À table avec mon ex», Carl et Ophélia d’«Occupation Double Afrique du Sud» se réuniront autour d’un repas. Que sont-ils devenus? Sont-ils encore en contact un après leur participation à la téléréalité?

Ce soir à 19h sur Noovo

Jeux vidéo

Spiritfarer

Ce jeu du studio montréalais Thunder Lotus est d’une grande beauté. Le thème de la mort est abordé avec tendresse alors que Stella, le personnage principal du jeu, aide des esprits à se rendre aux cieux. Le jeu est disponible sur PC, Nintendo Switch, Xbox One, PS4 et Stadia.