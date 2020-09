Le Grand Montréal Comique en ligne

Le festival en est cette année à sa troisième édition et explore pour l’occasion les possibilités et les limites du web à travers différents formats. L’événement a été lancé lundi à 17h.

«Ce qu’on a voulu faire, c’est de mettre en place une plateforme pour pouvoir accueillir du contenu, explique d’emblée Isabelle Larivière, collaboratrice à la programmation pour le Grand Montréal Comique. On resserre ça pendant une semaine, mais notre objectif c’est d’avoir une plateforme qui peut vivre à l’année.»

Des podcasts, un «talk-show express» et des textes humoristiques seront notamment présentés pour l’occasion. Un contenu journalier sera proposé et demeurera accessible de 17h jusqu’à 16h59 le lendemain. Enfin, il sera possible d’avoir accès à l’ensemble du contenu lors de la fin de semaine du 26 et 27 septembre. La programmation sera accessible gratuitement via la plateforme sulweb.grandmtlcomique.com.

«C’est comme si on était un peu en mode pilote en ce moment pour pouvoir arriver à quelque chose qui est vraiment “user-friendly” au niveau de la création de contenu, poursuit Isabelle Larivière. Ça peut être autant des capsules originales, des podcasts, on pourrait mettre par exemple la captation d’un spectacle ou la captation d’un événement. C’est un test et on va se réajuster ensuite pour savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On teste les limites du possible à travers la diffusion web.»

Quelques suggestions

1- Le podcast «Dans les bois», animé par Patrick Groulx, diffusé en trois épisodes le lundi, mercredi et vendredi.

«Le podcast de Patrick Groulx va être super intéressant, c’est un podcast filmé en pleine nature, en plein milieu d’un bois, décrit Isabelle Larivière. Il y a une dichotomie qui va être créée entre les invités, qui sont proches de la nature, et les humoristes qui sont souvent, au contraire, très loin de l’âme sauvage. Ça, c’est vraiment le fun, ça va vraiment être un beau podcast.»

Patrick Groulx sera notamment accompagné des humoristes Sam Breton, Guillaume Pineault et Michelle Desrochers.

PHOTO COURTOISIE Le Festival Grand Montréal Comique propose cette année une édition en ligne qui sera accessible gratuitement du 21 au 27 septembre. Les podcasts «Dans les bois» animé par Patrick Groulx, «Le merveilleux monde des adultes» animé par Martin Petit et «Griyen Dan ou rire aux éclats!» animé par Anne-Lovely Etienne font partie de la programmation. Photo 1. Le podcast «Dans les bois», animé par Patrick Groulx. Crédit : Bastien Carrière. *NO RESALE / AUCUNE REVENTE* PHOTO COURTOISIE

2- Le «talk-show express» diffusé du lundi au vendredi, à raison d’un épisode par soir.

Sur un plateau de style «talk-show» et accompagné de musiciens, un humoriste bien établi discutera avec un finissant de l’École nationale de l’humour.

3- Le podcast «Le merveilleux monde des adultes», animé par Martin Petit, diffusé le mardi et jeudi.

Martin Petit recevra pour l’occasion Patrick Lagacé et Marie-Ève Cotton et discutera avec eux de leur parcours et de leur vision de la société.

PHOTO COURTOISIE Le Festival Grand Montréal Comique propose cette année une édition en ligne qui sera accessible gratuitement du 21 au 27 septembre. Les podcasts «Dans les bois» animé par Patrick Groulx, «Le merveilleux monde des adultes» animé par Martin Petit et «Griyen Dan ou rire aux éclats!» animé par Anne-Lovely Etienne font partie de la programmation. Photo 3. Le podcast «Griyen Dan ou rire aux éclats!» animé par Anne-Lovely Etienne. Crédit : Bastien Carrière. *NO RESALE / AUCUNE REVENTE* PHOTO COURTOISIE

4- Le Ciné-GMC, qui consistera en une diffusion mercredi soir d’une captation du concept «Chaises pliantes».

«C’est un laboratoire qu’on a fait, c’est un peu ça l’esprit du GMC, c’est d’aller chercher des gens qui ont des projets et les mettre de l’avant, explique Isabelle Larivière. Donc le Ciné-GMC, c’est une soirée où on est allé capter un projet de Charles Pellerin qui a eu l’idée de faire une tournée du Grand Montréal avec un autobus et de jeunes humoristes qui viennent faire du rodage à travers différents endroits un peu inusités, comme des vergers par exemple.»

5- Le podcast «Griyen Dan ou rire aux éclats!» animé par Anne-Lovely Etienne, diffusé vendredi.

«Anne-Lovely Etienne, qui est journaliste au 24 Heures, parle de l’approche d’un humour de diversité dans la culture québécoise, poursuit la collaboratrice à la programmation. Donc c’est vraiment d’aller chercher les référents issus de la diversité, de réfléchir sur ce qui nous fait rire dans tout ça. C’est vraiment un super podcast.»

La journaliste Anne-Lovely Etienne sera entourée de Richardson Zéphir, Eddy King et Sinem Kara.