Un court métrage coup de poing sur la grossophobie

Vous avez votre soirée de libre? Voici ce que le 24 Heures vous suggère aujourd'hui côté culture.

Coup de cœur

Documentaire

Contes d’une grossophobie ordinaire

La réalisatrice Josiane Blanc explore le phénomène de la grossophobie dans ce court métrage par le biais de témoignages. De manière anonyme, quatre adolescentes parlent des impacts de l’exclusion, des jugements négatifs et de l’intimidation sur leur vie. Des illustrations poétiques d’Emanuelle Dufour accompagnent les témoignages qui démontrent le niveau de souffrance psychologique que des jeunes peuvent vivre. Des spécialistes appuient également les propos des adolescentes.

Disponible depuis le 21 septembre sur ONF.ca

Je sors

Concert

Lo Spazio

L’Ensemble Paramirabo offrira son premier concert de la saison ce soir. Les musiciens de Projet iso se joindront à eux pour présenter des œuvres pour ensemble mixte avec harpe. Le concert Lo Spazio, bien dans l’air du temps, explore la relation sonore entre l’espace et la distanciation physique. Au programme de la soirée, des œuvres de Christopher Goddard, Maurice Ravel, Toru Takemitsu, Kaija Saariaho et d’autres.

Ce soir au Gesù à 20h – 1200 rue de Bleury

Exposition

Les années musicales : 1920-2020

Le Centre de l’image contemporaine VOX a dévoilé une toute nouvelle exposition qui se penche sur la relation entre l’image et la musique. Un parcours a été conçu afin de guider le public à travers l’histoire de la musique liée à une image. En débutant avec les films muets, le public pourra découvrir des œuvres cinématographiques abstraites et expérimentales, des films d’animation ainsi que des vidéoclips.

Aujourd’hui entre 11h et 17h au VOX – 2, rue Sainte-Catherine Est

Théâtre

Toutes les choses parfaites

Le Théâtre Duceppe a ouvert sa saison avec cette pièce de Duncan Macmillan mise en scène par Frédéric Blanchette. Il s’agit d’un bon choix pour célébrer la réouverture des théâtres puisqu’il s’agit d’une pièce lumineuse qui brise le quatrième mur. Le comédien François-Simon Poirier interagit avec le public ce qui fait que chaque représentation est différente. Enfant, le protagoniste de la pièce avait commencé, pour faire sourire sa mère, une liste de toutes ces choses qu’il faut vivre dans une vie.

Ce soir à 20h au Théâtre Jean Duceppe de la Place des Arts – 175 rue Sainte-Catherine

Cinéma

Radioactive

L’histoire de Marie Curie est au cœur de ce long métrage de Marjane Strapi. Les enjeux féministes sont au cœur du récit. Marie, incarnée par Rosamund Pike, est sur le point de faire une grande découverte, mais comme elle est une femme dans un domaine dominé par les hommes, personne n’écoute ce qu’elle a dire. Avec la rencontre de l’homme qui deviendra son mari, Pierre Curie, ses recherches sur la radioactivité seront enfin récompensées.

Sorti en salle le 18 septembre

Je reste

Album

Occulture populaire – Gros Soleil

Le groupe montréalais formé d’anciens membres des Truands, Gros Soleil, a fait paraître vendredi son tout premier album. L’opus de neuf compositions plaira aux amateurs de classic rock. Imaginez du Iron Maiden, du Black Sabbath ou encore du Alice Cooper avec des paroles en québécois. Le résultat est très satisfaisant!

Sorti le 18 septembre

Livre

Et soudain Maureen

Marianne L’Espérance casse la glace de manière convaincante avec ce premier roman. On y suit Tara, une enseignante du secondaire, qui retourne vivre chez ses parents le temps d’un contrat de remplacement dans sa ville natale. La jeune femme sera plongée dans les souvenirs de son enfance, surtout ceux avec son amie Maureen qu’elle a complètement perdus de vue. Cette amitié avec commencée après que Maureen ait battu un garçon violemment au point de le rendre sourd. Tara tentera de retrouver son amie d’enfance.

Sorti le 16 septembre

Causerie

Salon de Claudia : Tristan Malavoy et James Hyndman

Dans le cadre du Festival international de littérature, Claudia Larochelle anime des causeries entre un auteur et un de ces amis acteurs. Ce soir, l’auteur Tristan Malavoy, qui a fait paraître «L’œil de Jupiter» récemment, discutera avec James Hyndman, qui a également publié un livre, dans les dernières semaines intitulé «Une vie d’adulte». Le rendez-vous littéraire se déroule en direct sur Vimeo.

Ce soir à 17h au vimeo.com/event/242199

Ben Pelosse / JdeM

Web

Escouade 99

Après avoir créé une polémique avec sa bande-annonce, voilà que l’adaptation de la série américaine «Brooklyn Nine-Nine» est maintenant disponible sur le Club illico. «Escouade 99» qui met entre autres en vedette Mikaël Gouin, Mylène Mackay et Widemir Normil est un divertissement pur et simple. Les situations loufoques et hilarantes sont le quotidien de cette brigade policière de Québec.

Disponible sur le Club illico depuis le 17 septembre