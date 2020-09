Bienvenue à Verdunland

Coup de cœur :

Poésie - Verdunland

Les auteurs Timothée-William Lapointe et Baron Marc-André Lévesque proposent avec le recueil de poèmes Verdunland une véritable visite guidée d’un Verdun auquel ils auront insufflé beaucoup de magie et d’imaginaire. On y retrouvera notamment, au détour des rues et des parcs de ce quartier situé au sud-ouest de l'île de Montréal, un ogre géant en peine d’amour, un antiquaire fantastique, des gobelins et des robots. Un recueil de poèmes coloré et accessible qui fait rêver.

En librairie depuis le 22 septembre

Je sors :

Cinéma

Pays rêvés, pays réel

Le Cinéma Moderne présentera ce soir «Pays rêvés, pays réel», une programmation de courts métrages conçue par Miryam Charles et initié par BOILING POINT, un collectif d’artistes et penseurs BIPOC (Black, Indigenous and People of Color) basé à Montréal. Seront présentés ce soir les courts métrages «Plage de sable» de Marie-Eve Juste, «Pariah, my brother, I follow you, show me the route to the springs» d’Esery Mondésir et «Cherche Femme Forte» de Marilyn Cooke.

Ce soir à 21h au Cinéma Moderne – 5150, boulevard Saint-Laurent

Cinéma

Nadia, Butterfly

Le film «Nadia, Butterfly», réalisé par Pascal Plante, sera présenté ce soir au Cinéma Beaubien. On y suit le parcours de Nadia, une nageuse de haut niveau, qui s’apprête à représenter le Canada aux Jeux olympiques. Elle prend également la décision qu’il s’agira de sa dernière compétition, ce qui la pousse à se remettre en question, à réfléchir à la direction que prendra son parcours en dehors du monde du sport professionnel. Le film fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes 2020.

Ce soir à 20h50 au Cinéma Beaubien - 2396, Rue Beaubien Est

Je reste :

Festival

Cinéma sous les étoiles

Le festival Cinéma sous les étoiles clôturera son édition de cet été en traitant de l’enjeu du racisme systémique et diffusera pour l’occasion les films «Jordan River Anderson» d’Alanis Obomsawin et «Nîpawistamâsowin : Nous nous lèverons» de Tasha Hubbard. Les films sont accessibles gratuitement via les plateformes de TV5 du 21 au 24 septembre. Un panel de discussion aura lieu jeudi soir à 19h et rassemblera notamment Danielle Native-Fire et Émilie Nicolas pour discuter de la question. Le panel sera diffusé via la page Facebook de Cinéma sous les étoiles.

Disponible via les plateformes de TV5

FIL

Les inoubliés du printemps

Le Festival international de la littérature (FIL) propose du 18 au 27 septembre une édition fort variée à travers laquelle des événements seront présentés en salle, en plein air et sur le web. Parmi eux, les créations numériques «Les inoubliés du printemps» feront revivre quatre romans et récits publiés au tout début du confinement qui n’ont pas eu la couverture qu’ils auraient méritée. Seront lus à travers ces créations numériques «La géographie du bonheur» de Véronique Marcotte, «Pas même le bruit d’un fleuve» d’Hélène Dorion, «Pour qui je me prends» de Lori Saint-Martin et «Chasse à l’homme» de Sophie Létourneau.

Disponible du 18 au 27 septembre à minuit via festival-fil.qc.ca

Humour

Dans les bois

Le festival d’humour Grand Montréal Comique propose cette semaine une édition entièrement sur le web qui sera composée de plusieurs types de formats originaux. Le podcast «Dans les bois», animé par Patrick Groulx et filmé en plein air, sera présenté pour l’occasion. L’humoriste est notamment accompagné des humoristes Sam Breton, Guillaume Pineault et Michelle Desrochers et y discute avec quelques invités autour d’un feu.

Aujourd’hui à partir de 17h

Balado

C’est juste du théâtre - Épisode 2

Le Théâtre La Licorne propose ici le deuxième épisode de son balado «C’est juste du théâtre», entièrement consacré aux enjeux qui touchent le monde théâtral. Les animateurs Sébastien Rajotte, Pascale Renaud-Hébert et Simon Rousseau reçoivent notamment pour l’occasion le créateur Olivier Choinière.

Disponible depuis le 16 septembre sur Soundcloud

Vidéoclip

Uber - Laurence Nerbonne et Tizzo

L’artiste visuel Pony réalise ici son premier vidéoclip pour la pièce «Uber» de la chanteuse Laurence Nerbonne et du rappeur Tizzo. La signature visuelle est colorée, surréaliste, fidèle au style de Pony. La pièce propose des sonorités hip-hop et trap.

Disponible sur YouTube depuis le 18 septembre

Livre

Que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas?

Avec le livre « Que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas?», un titre emprunté à Paul Valéry, l’autrice Simone Chaput propose un roman à travers lequel plusieurs personnages doivent vivre avec le manque, dont un père abandonné par la mère de ses fils, un homme qui persiste à croire en l’amour malgré ses échecs amoureux et une femme découvrant la trahison de son mari.

En librairie depuis le 17 septembre