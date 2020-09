Les coulisses du tapis rouge en temps de COVID

Rien n’est plus comme avant. Ni les galas, ni les grandes premières, ni les soirées mondaines. Avant la pandémie, la couverture de ce type d’événement faisait partie de l’ADN de mon boulot de journaliste.

Lundi, j’ai couvert mon premier tapis rouge depuis mars dernier. Les médias étaient conviés à la grande première montréalaise du film La déesse des mouches à feu, au Cinéma Quartier Latin. Et pour être honnête avec vous, je ne me tenais plus à l’idée de retrouver un peu de glamour dans cette nouvelle réalité.

ANNE-LOVELY ÉTIENNE//24 HEURES/AGENCE QMI Anne-Lovely Étienne (à droite) pose aux côtés de Geneviève Pettersen, autrice du roman «La déesse des mouches» à feu, duquel est tiré le film.

Quelques jours avant de dérouler le tapis, la firme de relations publiques nous informe que l’événement se déroulera à l’extérieur. C’est toujours mieux comme ça en temps de COVID-19, me suis-je dit.

À mon arrivée, outre la tenue excentrique et spectaculaire de l’actrice Kelly Dépeault, une chose me saute aux yeux : les masques. Il y en a partout. Tout le monde en porte : les publicistes, les acteurs, les photographes et bien sûr les journalistes.

J’étais moi aussi masquée, bien heureuse de retrouver mes confrères et consœurs de la fratrie journalistique, devenus au fil des années un peu comme ma deuxième famille.

Une d’entre eux m’a marmonné derrière son couvre-visage : «Oh mon Dieu Anne-Lovely, tellement contente de te revoir... Il manque juste Patrick [Delisle-Crevier] et ce sera comme avant!» Comme avant. Ça y était presque.

Sauf que...

Sauf que tout est plus organisé. Les acteurs défilent chacun leur tour devant les caméras. Et pour les photos de groupes, les gens sont regroupés par deux ou trois et pas question de se coller.

Sauf que les photographes ne se bousculent plus. Ils lèvent la main, comme des élèves en classe, pour capter un cliché en solo. Ils sont tous distancés.

Sauf que les relationnistes notent les demandes d’entrevue à tour de rôle, pour s’assurer de respecter la distanciation sociale. Oubliez la folie des mêlées de presse. C’est maintenant chose du passé.

Sauf que moins de journalistes sont convoqués à ce type d’événement. Un maximum de 25 personnes était permis.

Sauf que les entrevues sont plus ardues. Le fameux deux mètres l’exige. Je remarquais le micro perché de la journaliste de TVA, Marie-Andrée Poulin. Doux Jésus, j’avais peur qu’on crève l’œil de quelqu’un. Faut croire que je m’ennuie du bon vieux micro. Je remarquais également les enregistreuses tenues à bout de bras par d’autres collègues et je me demandais si les mots enregistrés seraient aussi clairs à l’écoute qu’en personne.

Sauf que plusieurs personnalités publiques habituées à mon visage m’ont à peine reconnue. L’air familier de quelqu’un nous permet des confidences plus vraies et authentiques et là, avec un masque, il y avait autant barrière de microbes que d’échanges plus personnels. Pas l'idéal pour faire des échanges plus intimistes. Il faut préciser que c’est dans cette effervescence, que nous, spécialistes des tapis rouges, réussissons nos meilleures entrevues.

Au moins, le glam

Je salue toutefois les bottes de cuir à talons aiguilles et le haut en dentelle de Caroline Néron, les tenues griffées de Denis Gagnon portées par plusieurs acteurs du film, la robe en soie jaune de l’autrice Geneviève Pettersen, le magnifique husky du comédien Antoine Desrochers, défilant aux côtés de son maître devant les photographes...

ANNE-LOVELY ÉTIENNE//24 HEURES/AGENCE QMI Antoine Desrochers et son chien.

Au moins, la COVID-19 n’aura pas enlevé le caractère glam du tapis rouge.