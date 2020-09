Montréal veut mieux encadrer les technologies de surveillance des policiers

La Ville de Montréal demande aux paliers supérieurs de gouvernement d’encadrer les technologies de surveillance utilisées par les policiers de la métropole.

Les élus aimeraient que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) produise chaque année un rapport annuel détaillant leur utilisation des technologies de surveillance, dès 2020 et avec une première analyse rétroactive à 2015. Le document serait présenté à la Commission de sécurité publique, qui ferait ensuite rapport au conseil municipal.

Une motion en ce sens a été adoptée mardi après avoir été proposée par le conseiller indépendant Marvin Rotrand.

Pour le moment, la Ville n'est pas mise au courant si le SPVM utilise de telles technologies, et le corps policier avait été réticent à fournir ces informations par le passé.

La requête est émise aux autres niveaux de gouvernement car la Ville de Montréal n’a pas la juridiction de légiférer seule en matière de droit à la vie privée, étant assujettie au cadre légal des paliers supérieurs en la matière ainsi qu’en matière de sécurité publique.

Le président de la Ligue des Noirs du Québec, Gabriel Bazin, avait fortement démontré son appui à cette motion vendredi dernier lors d'un point de presse. Il s’était dit craintif quant à l’utilisation de ces technologies, notamment celles de reconnaissance faciale, pour les personnes non blanches, car il a été démontré que les personnes noires et asiatiques peuvent être plus sujettes à des fausses identifications.