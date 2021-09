18 idées d'activités à faire à Montréal cet automne

Partager







Montréalais, Montréalaises, l’automne ne sera pas de tout repos!

À l’extérieur comme à l’intérieur (en respectant les mesures sanitaires), plusieurs activités s’offrent à vous.

Pour savoir quoi faire à Montréal en automne, il suffit d’éplucher la liste d’activités ci-dessous et de sélectionner vos favoris.

Voici donc 18 activités à faire à Montréal cet automne.

1. Manger une bonne fondue au fromage en amoureux

Que ce soit dans un restaurant qui en sert comme Chez Suzette ou La Raclette, ou encore que vous préfériez vous en faire une maison, la fondue au fromage est le plat par excellence à déguster en amoureux quand il fait froid!

La yogi Valérie Bisson invite les Montréalais du 22 septembre au 3 novembre 2021 à se joindre à elle les mercredis de 18h à 19h, au parvis Papineau du parc Frédéric Back, pour une séance de yoga en plein air. L'activité est gratuite et demande de s'inscrire à l'avance juste ici.

Certains restaurants qui se préparent depuis plusieurs mois ont dû ouvrir leurs portes au moment où la deuxième vague de la pandémie se fait sentir. Si vous êtes à l’aise d’aller manger au restaurant avec votre masque et votre désinfectant, optez pour l’une de ces nouvelles adresses.

Tous les lundis, les chiens sont les bienvenus au «hippie market» du Marché des Éclusiers situé dans le Vieux-Port.

Même si le Vieux-Montréal est un beau quartier à découvrir tout au long de l’année... Son paysage est encore plus magique à l’automne, et voici 12 raisons qui le prouvent.

Ce grand classique de l'automne est un incontournable cette saison. Pour faire changement, on vous encourage à aller essayer la version de ce café montréalais qui utilise un sirop végane fait avec des citrouilles du Québec. Miam!

L'édition des Puces POP d’automne se déroulera à l'Église Saint Denis (5075 rue Rivard) en face du Métro Laurier. Ça se passe les 17-18-19 et le 24-25-26 septembre. Pour célébrer ses 20 ans, les Puces POP organisent un Festival d'où la tenue de l'événement sur deux fins de semaine.

Les journées parfaites pour pique-niquer au parc commencent à se faire de plus en plus rares. Décidez d'une date avec vos amis et allez trinquer dans votre parc préféré.

Découvrez ces jolis parcs de Montréal:

Le mois de septembre marque le «prime time» de la saison des huîtres. Plusieurs restaurants les offrent d'ailleurs à très bon prix.

10. Faire une promenade à vélo pour découvrir des coins de la ville

À défaut de pouvoir voyager actuellement, enfourchez votre bicyclette ou embarquez sur un BIXI et partez à la découverte de votre propre ville!

11. Passer une journée relaxante au spa

Si le stress s’est emparé de vous dernièrement, réservez-vous un après-midi pour aller relaxer dans un spa de la ville. Si votre budget le permet, offrez-vous un soin du visage pour un peu plus de cocooning.

12. Écouter les épisodes automnaux de vos séries préférés.

Chaque année, Netflix partage la liste des épisodes automnaux ou d’Halloween de séries cultes. La liste pour Gilmore Girls et The Office est déjà disponible. Ça se binge-watch parfaitement bien lors d’une journée pluvieuse de novembre!

Rejoignez votre BFF au sommet du mont Royal pour prendre de belles photos avec un Montréal coloré en arrière-plan.

14. Aller acheter des citrouilles dans un marché public

Même si vous ne passez pas l’Halloween ou que vous ne donnez pas de bonbons, personne ne vous empêche de vous acheter quelques citrouilles décoratives pour la maison et une bonne grosse citrouille à cuisiner!

Du 3 septembre au 31 octobre se déroule le Jardin de lumière au Jardin Botanique de Montréal. Tous les ans, cet événement est un franc succès grâce aux centaine de lanternes de soie colorées qui viennent créer une incroyable ambiance dans le jardin chinois.

Ce nouvel établissement du centre-ville vous attend pour vous faire découvrir le goût d’un vrai bon café italien traditionnel. En plus le décor inspiré des années 90 est parfait pour immortaliser un petit selfie!

La programmation 21-22 des Grands Ballets Canadien est absolument incroyable. Cet automne, les Quatre Saisons de Vivaldi est à l'honneur dans un programme triple. C'est une belle raison de retourner voir du ballet du 14 au 23 octobre prochains.

Les Concerts Candlelight, offerts dans divers lieux emblématiques de Montréal, utilisent uniquement des chandelles comme éclairage. L'acoustique est absolument incroyable, et l'ambiance l'est tout autant. Une expérience à essayer!

