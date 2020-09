«Star académie»: Patrice Michaud sera l'animateur des galas, Lara Fabian la directrice

Patrice Michaud sera l’animateur des 12 galas de variétés du dimanche de Star Académie, lors du retour de la populaire émission en février prochain, à TVA.

Lara Fabian sera la directrice de l’académie, tandis qu’Ariane Moffatt devient professeure de création, et Gregory Charles, professeur de voix et de musique.

Il avait déjà été annoncé que la star internationale Mika sera le directeur artistique et qu’il montera des numéros spectaculaires avec les jeunes talents.

Anne Dorval, Yannick Nézet-Séguin et le danseur Pepe Munoz, fidèle complice de Céline Dion, seront de surcroît les maîtres d’un nouveau cours nouvellement implanté «d’identité artistique».

Tous les détails entourant l’émission étaient annoncés sur la page Facebook de Star Académie, mardi matin.

Changements

Quelques changements marqueront cette sixième édition québécoise du concours télévisé. On comptera notamment 15 académiciens qui participeront à la téléréalité, alors qu’il y en avait 14 dans le passé.

Les mises en danger menant aux éliminations hebdomadaires, qui opposaient jadis les filles aux filles et les garçons aux garçons, ne seront désormais plus «genrées», mais plutôt mixtes.

Les candidats auront également un accès «encadré» aux réseaux sociaux, lesquels seront intégrés dans leurs apprentissages.

À partir des auditions, une centaine d’aspirants à Star Académie parmi les plus prometteurs seront invités à participer à un stage intensif de préparation en vue de la première soirée de variétés, et auront la chance d’y emmagasiner plusieurs trucs et conseils professionnels. Ce stage sera résumé dans des émissions spéciales présentées en janvier à TVA.

Qui plus est, la chanson-thème de Star Académie 2021 sera une composition originale d’un artiste d’ici. Autrefois, on empruntait une pièce mythique du répertoire québécois en la remettant au goût du jour.

L’autobus emblématique aux couleurs de Star Académie prendra la route vendredi pour les auditions qui se tiendront à plusieurs endroits au Québec et au Nouveau-Brunswick. Plus de 3000 personnes se sont déjà inscrites pour participer au concours.

