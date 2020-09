Après six ans de travaux, la maison Louis-Hippolyte-La Fontaine est revampée

Abandonnée pendant plus de 30 ans, l’une des plus anciennes maisons de Montréal est maintenant prête pour un nouveau chapitre de son histoire au terme d’une restauration de six ans.

La maison Louis-Hippolyte-La Fontaine, située sur l’avenue Overdale près de la station de métro Lucien-L'Allier, a retrouvé l'aspect architectural qu’elle avait lorsque l’ancien premier ministre du Canada-Uni l'a habitée de 1849 jusqu'à son décès en 1864.

La maison avait depuis changé de propriétaires à maintes reprises. Elle a entre autres servi de logements jusqu’en 1987. Cette année-là, la Ville de Montréal a autorisé un projet de réaménagement de l’ilot où est située la maison, ce qui a mené à l’expulsion controversée d’une centaine de résidents dans d'autres bâtiments du secteur. Pour protéger la maison Louis-Hippolyte-La Fontaine, la Ville cite le bâtiment afin qu’elle ne soit pas démolie.

ALEX PROTEAU/24 HEURES/AGENCE QMI La maison Louis-Hippolyte-La Fontaine a retrouvé l'aspect architectural qu’elle détenait alors que l’ancien premier ministre du Canada-Uni l’habitait en 1849. Les travaux auront duré près de six ans. Photo prise le 23 septembre 2020 ALEX PROTEAU/24 HEURES/AGENCE QMI

Restaurer un tel bâtiment n'était pas une mince tâche. «Les travaux ont été complexes et délicats. La maison a été démontée et les pierres numérotées afin de pouvoir la reconstruire à l’identique. Les pierres fissurées ont été consolidées grâce à des techniques de restauration éprouvées. Les marques d’impact des projectiles tirés sur la façade par les émeutiers ont été conservées», a expliqué mercredi Anik Shooner, architecte chez Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes, firme responsable du projet de restauration.

«Ce travail minutieux nous permet aujourd’hui de préserver l’une des rares traces d’une époque où le centre-ville de Montréal était composé de vastes jardins et de leurs villas. [...] Cette maison est un témoin de l’histoire de Montréal», a-t-elle mentionné.

La valeur de la maison est estimée aujourd’hui à 6,5 millions $, souligne Vincent Kou, vice-président chez Groupe Brivia, promoteur immobilier responsable du projet. Le même promoteur est derrière le projet immobilier YUL, comprenant des tours à condos et des maisons de ville sur l’avenue Overdale.