MAPP_MTL ou l’art du « mapping» pas quétaine

Vous avez votre soirée de libre? Voici ce que le 24 Heures vous suggère aujourd'hui côté culture.

Coup de cœur

Arts visuels

MAPP_MTL

C’est autour du thème de l’inconnu, un sujet fort à propos en ce début de seconde vague par ailleurs, que s’articule la cinquième programmation du festival MAPP_MTL. Après avoir sillonné les rues de la ville avec leur « vélo-projecteur » diffusant de douces images à la gloire des travailleurs essentiels, les organisateurs font équipe avec MURAL et Baillat Studio pour que s’anime l’œuvre monumentale de PichiAvo en bordure du boulevard Saint-Laurent.

Du 24 au 27 septembre, toute la programmation via mappmtl.org

Je sors

Exposition

Live in Palestine

On connait la Palestine pour sa frontière avec Israël, les bombardements qui y surviennent, L’orangeraie de Larry Tremblay qui s’en inspire, le film de Inch’Allah de Anaïs Barbeau-Lavalette. Or, on tarde encore à connaître les artistes de la place qui s’efforcent de raconter leur propre réalité, mais ce corpus les met en lumière. L’exposition se déroule du du 24 septembre au 24 octobre.

Aujourd’hui entre 12h et 18h au MAI - 3680, rue Jeanne-Mance

Courtoisie MAI Raeda Saadeh, One Day 2003.

Concert

Hanorah

Le coup d’envoi de Pop Montréal a été donné hier et la lumineuse Hanorah figure à la liste des têtes d’affiche. Redoutablement en voix et armée de ses compositions originales qui regorgent de soul, l’autrice-compositrice-interprète de Pierrefonds n’a pas grand-chose à envier à une Janis Joplin et aux autres reines du rock des années 1970.

Ce soir à 17h au Théâtre Rialto - 5723, avenue du Parc

Lecture

M’appelle Mohamed Ali

Écrits par l’auteur congolais Dieudonné Niangouna, les mots de M’appelle Mohamed Ali abordent la condition des acteurs noirs en dressant des parallèles avec la vie du célèbre boxeur natif des États-Unis. Un texte brûlant d’actualité, surtout à l’heure du mouvement « Black Lives Matter » et à l’issu de l’été chargé qu’on a vécu à Montréal.

Ce soir à 19h30 au Théâtre Quat’Sous - 1000, avenue des Pins

Courtoisie / Jorge Camoretti Distribution de la lecture de « M'appelle Mohamed Ali »

Théâtre

Ensemble

Faire contre mauvaise fortune bon cœur, c’est le mandat que semble s’être donné Hubert Lemire (brillant dans Le NoShow) et sa bande du Théâtre DuBunker en créant Ensemble. Une proposition interactive qui respectera, néanmoins, les mesures de distanciation sociale. Après tout, la COVID-19 est le thème de ce spectacle et toutes les représentations précédentes ont eu lieu au grand air.

Ce soir à 18h au parc Walter-Stewart - 2455, rue Larivière

Courtoisie / François Bernier Distribution de la pièce « Ensemble »

Je reste

Concert

Les Francos en ligne

Louis-Jean Cormier, Ariane Moffatt et Pierre Lapointe seront de la fête, mais c’est sur KNLO que mon curseur pointe. Fort est à parier, d’ailleurs, que le rappeur saura nous faire oublier la morosité ambiante avec les brûlots de son excellent Club Mixtape 2020 sorti avec Caro Dupont cet été. On fait la danse du Plafond?

Du 24 septembre au 26 septembre sur la chaîne Youtube et le Facebook des Francos

Bande sonore

C’est comme ça que je t’aime

Déjà propulsée au rang d’œuvre culte sur des pages de mèmes, la plus récente série de François Létourneau (Série Noire, Les Invincibles) nous a offert quelques-uns des rôles féminins les plus féroces de toute l’histoire de la télé québécoise. La trame sonore fraîchement sortie et qui sera éventuellement gravée en vinyle me donne envie de me prendre pour Huguette Delisle.

En ligne depuis le 17 septembre

Livre

À train perdu

Jocelyne Saucier, la femme derrière le roman et le film Il pleuvait des oiseaux, nous fait cadeau d’une autre histoire. Elle nous transporte cette fois encore jusqu’aux confins de l’Abitibi et aux-côtés d’une dame âgée énigmatique qui m’habite encore plusieurs semaines après avoir tourné la dernière page.

En librairie depuis le 9 septembre

Balado

Dérives

Olivier Bernard, mieux connu par le sobriquet du Pharmachien, revient sur la terrible histoire de Chantal Lavigne. Avec la rigueur scientifique qu’on lui connaît, mais aussi une infinie humanité, l’animateur de cette nouvelle balado tente de faire la lumière sur le destin de cette jeune maman décédée dans un rituel de sudation en 2011.

Disponible via l’application Radio-Canada OHdio