Une Montréalaise remporte le concours culinaire «Wall of Chefs»

Une Montréalaise a été couronnée grande gagnante du concours culinaire «Wall of Chefs», présenté sur Food Network Canada, notamment en séduisant les juges avec ses plats à saveur créole.

Bien avant son passage à l’émission de téléréalité, dont la finale a été diffusée au début du mois, Lindsay Brun a fondé en 2007 le service de traiteur Sucre Brun, spécialisé dans les pâtisseries. L’entrepreneure d’origine haïtienne n’avait jamais envisagé de participer à une compétition culinaire.

«Je suis vraiment une fille de desserts. C’est drôle parce que lorsqu’on m’a contactée à la troisième série des auditions, on m’a demandé si je savais bien cuisiner et je leur ai dit que j’étais une pâtissière et pas une chef», a-t-elle dit au «24 Heures».

«Le plus drôle, c’est que j’ai refusé trois fois de participer à l’émission. La production a insisté, car elle était convaincue de mon potentiel à pouvoir cuisiner des plats en 30 minutes», a-t-elle raconté.

Les meilleures recettes

À la première ronde du concours, Lindsay Brun a dû présenter aux juges son plat de prédilection.

«Je me suis tellement pratiquée avant les tournages! Je voulais présenter un riz à pois, une sauce aux oignons et piments avec bananes plantain pesées», a-t-elle décrit.

C’est que ces recettes font partie intégrante de sa culture et lui rappellent des souvenirs d’enfance.

«J’ai tellement vu ma mère préparer ce riz plusieurs fois dans ma vie... Je voulais mettre de l’avant la nourriture de mon pays», a-t-elle dit.

Les juges ont qualifié son plat de réconfortant et lui ont permis d'éviter l'élimination en première ronde.

Lors de la dernière étape du concours, la pâtissière a dû présenter une assiette de «surf and turf» et a remporté la victoire avec une recette digne d’un grand chef.

«J’ai opté pour la moelle osseuse, des chorizos et des escalopes. C’était accompagné d’une purée de patates douces épicée. J’ai cuit les escalopes dans le gras de canard et fait griller des noix de pin et le chorizo», a indiqué la gagnante.

Elle rêve de publier ses recettes dans «Le Journal»

Pour Mme Brun, ce concours représente les balbutiements de ses projets et de ses rêves, qu’elle souhaite concrétiser au cours des prochaines années.

«Mon Dieu, je rêve de pouvoir écrire des recettes dans "Le Journal de Montréal" et de partager mon bonheur de cuisiner aux lecteurs. Je rêve aussi de collaborer avec des supermarchés, comme le fait Ricardo et leur présenter mes confitures et mon super condiment Le Hotset», a-t-elle conclu.