Frankie MacDonald, le roi des alertes météo

La renommée de Frankie MacDonald, un Canadien qui se filme en train de faire des alertes météo sur YouTube, s’est étendue bien au-delà des frontières du pays. Dans les dernières années, on a publié un livre sur lui, des figurines à son effigie ont été produites et son contenu a été relayé par des personnalités comme les rappeurs 50 Cent et Snoop Dogg.

YouTube - Dogs and wolves Frankie MacDonald est tellement célèbre qu'il a même reçu des figurines à son effigie.

« Quand j'étais petit, je regardais les bulletins météo à la télévision traditionnelle et je rêvais d'être un weatherman», lance d’entrée de jeu Frankie, qui habite à Sydney en Nouvelle-Écosse.

En 2009, l’homme atteint d'autisme a publié son premier vidéo sur YouTube, mais c'est seulement l'année suivante que tout a démarré pour de bon. En juin 2010, il a produit sa première alerte météorologique qui est devenue virale : un avertissement de tremblement de terre pour la Californie. « J'ai été repris dans Tosh.0, (une émission comique américaine) et ce sont eux qui m'ont rendu célèbre » affirme-t-il.

Herbie Sakalauskas Frankie MacDonald est atteint d'autisme, ce qui ne l'a pas empêché d'atteindre la célébrité sur les réseaux sociaux.

Alors que sa renommée grandissait, le jeune homme de 36 ans a dû rapidement composer avec certains aspects négatifs de sa popularité sur internet. « Je ne savais pas comment ignorer les trolls et les commentaires négatifs à cette époque. J'ai même dû fermer ma première chaîne YouTube, flank99. »

Aujourd’hui, sa chaîne Dogs and wolves lancée en 2011 compte plus de 254 000 abonnés et ses vidéos ont été vues plus de 42 millions de fois. Certaines de ses phrases les plus connues, notamment « Be prepared », sont comme des cris de ralliement pour ses fans. On ne compte plus les remix de ses vidéos ou les hommages venant de célébrités. Frankie prend bien soin de ne plus répondre à ses trolls : de toute façon, ses fans s’en chargent bien souvent eux-mêmes.

YouTube - Dogs and wolves Avec des vidéos qui cumulent 42 millions d'écoutes, Frankie MacDonald a 254 000 abonnés sur YouTube.

De star locale à célébrité mondiale

Herbie Sakalauskas «Be prepared», phrase fétiche de Frankie MacDonald dans ses vidéos, est devenu le cri de ralliement de ses fans.

En octobre 2016, Frankie MacDonald a atteint un nouveau sommet le propulsant dans les médias internationaux. À ce moment, il réalise une vidéo où il prévoit que la Nouvelle-Zélande sera frappée par un séisme d'une magnitude de 7.2 ou plus. « Trois semaines plus tard, le dimanche 13 novembre, ma prédiction s'est avérée vraie. J'ai amassé une tonne de clics et je me suis retrouvé un peu partout à la télévision aux États-Unis, au Canada et même en Russie. »

YouTube - Dogs and wolves Des nombreuses remixes des vidéos de Frankie MacDonald affluent sur le web.

Depuis, Frankie affirme être passé du statut de star locale à celui de célébrité mondiale et il est difficile de ne pas lui donner raison. L'humoriste américaine Kathy Griffin lui a rendu hommage sur Twitter, les rappeurs 50 Cent et Snoop Dogg, de même que les personnages de Cheech et Chong, ont tous relayé de ses vidéos sur Facebook.

Twitter/Frankiemacd Le rappeur 50 Cent a déjà partagé une vidéo de Frankie MacDonald.

Tournée mondiale

Frankie espère aujourd'hui miser sur cette renommée et quitter la Nouvelle-Écosse même s'il est pleinement conscient que la pandémie de COVID-19 a ralenti ses plans. « Même Steven Tyler d'Aerosmith, Anthrax ou Metallica, ne peuvent faire de tournée mondiale actuellement. Moi, quand je vais faire ma propre tournée, je danserai sur scène, je jouerai la comédie et je prononcerai des discours dans tous les pays du monde. »

Twitter/Frankiemacd Même si la pandémie a ralenti ses plans, Frankie MacDonald caresse toujours le rêve de faire une tournée mondiale pour aller à la rencontre de ses fans.

D'ici là, restez à l'affût, car il y a de bonnes chances que ce soit Frankie MacDonald qui prédise la première tempête de neige à frapper le Québec cette année.

