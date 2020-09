On a tous besoin d'un thérapeute

Coup de cœur

LIVRE

Tu devrais peut-être en parler à quelqu’un

Acclamé par la critique du best-seller du «New York Times», le livre en version française «Tu devrais peut-être en parler à quelqu’un» de Lori Gottlieb nous transporte dans son propre univers, dans un cabinet d’une psychothérapeute à Los Angeles. Sur son divan de consultation, défile plusieurs personnages colorés, comme un producteur de télé égocentrique, une jeune mariée en phase terminale, une dame âgée suicidaire ou encore une jeune femme en quête de l’amour, mais tombe toujours amoureuse de mauvais garçons. Avec une plume habile et humoristique, l’autrice nous fait part de ses observations sur ses patients et la quête de l’être humain à trouver le bonheur.

* Sortie le 9 septembre

Je sors

CONCERT

Antoine Gratton

Faites un tour encore ce week-end au centre-ville, car, pour clôturer la saison estivale en beauté, le cabaret ambulant mettra en vedette ce week-end Antoine Gratton qui prendra d’assaut les rues du Vieux-Port, le Quartier des spectacles et la rue Sainte-Catherine entre Jeanne-Mance et Saint-Urbain. De plus, rendez-vous à la place des Festivals pour profiter des installations urbaines qui resteront en place jusqu’au 11 octobre. De nombreuses animations et performances surprises auront lieu également avec des artistes locaux comme Philémon Cimon, Christine Tassan et les Imposteures, la troupe de cirque Kalabanté, Funkyfalz et les chorégraphes du festival Quartiers danse.

* Demain dès 15h au centre-ville de Montréal

Cabaret ambulant (Courtoisie)

GASTRONOMIE

La Végé Week au Pois Penché

Question de voyager à Paris tout en restant à Montréal, la brasserie parisienne Le Pois Penché invite tous les gourmands végétariens à découvrir l’excellent menu du microfestival Végé-Week. En effet, le restaurant propose ses nouvelles spécialités végétariennes, réconfortantes pour l’automne, telles que les gnocchis parisiens à la crème de pesto et aux champignons, les légumes racines et mozzarella di buffala du Québec, les cavatelli maison aux cèpes et crème de truffe, le chou-fleur rôti du Levant avec yaourt au tahini et pomme grenade et le succulent burger BBQ végan avec sa galette à base de plantes préparée sur place par le chef Josserand Valiquette. Bon appétit!

* Jusqu’au 26 septembre au restaurant Pois Penché - 1230 De Maisonneuve Ouest

DOCUMENTAIRE

Loin de Bachar

Présenté ce soir à la Cinémathèque québécoise, le documentaire «Loin de Bachar» nous raconte l’histoire d’Adnan al-Mhamied qui a dû fuir la Syrie avec sa femme et ses quatre enfants. L’homme a grandement participé aux protestations contre le président actuel de la Syrie Bachar al-Assad. Établie à Montréal depuis plusieurs années, cette famille a ouvert ses portes au réalisateur Pascal Sanchez et partage leur réalité sur leur statut d’immigrants, mais toujours attachés à leur terre d’origine. Adnan et Basmah restent toujours sans nouvelles de leurs proches et craignent pour leurs vies. Ce film est une incursion dans le quotidien émouvant d'une famille aux prises avec les tourments d'un conflit sans fin.

* Ce soir à 17h à la Cinémathèque québécoise – 335 De Maisonneuve Est

ART

Tom Expo

Le carrefour gourmand Time Out Market ne cesse d’innover. En effet, on y lance cette semaine TOM Expo, qui se veut être est un nouveau concept qui présentera durant l’année des œuvres d'artistes montréalais talentueux. Les visiteurs pourront découvrir l’œuvre de l'artiste visuelle montréalaise Sandrine Ap jusqu'au mardi 13 octobre. Cette dernière se distingue par son travail au style funky, spirituel et vibrant, inspiré par le multiculturalisme de Montréal.

*Jusqu’au 13 octobre prochain au Time Out Market - 705 Rue Sainte-Catherine Ouest

Je reste

DOCUMENTAIRE

Les Rose

À l’approche du 50e anniversaire de la crise d’Octobre, chapitre incontournable de l’histoire moderne du Québec, le long métrage documentaire «Les Rose» sera accessible gratuitement en ligne sur ONF.ca. On se replonge en octobre 1970 où des membres du Front de libération du Québec enlèvent le ministre Pierre Laporte. Cinq décennies plus tard, le réalisateur Félix Rose tente de comprendre ce qui a pu mener son père Paul et son oncle Jacques à commettre un acte qui a conduit à l’assassinat de leur otage. En suivant le fil de l’histoire familiale, le film «Les Rose» remet en contexte la crise d’Octobre, tout en donnant l’importance à la lutte de la classe ouvrière.

*Dès le 27 septembre disponible en ligne gratuitement au ONF.ca

WEB

Benezra reçoit

La nouvelle chaîne pour aînés CREA TV est lancée et propose toute une nouvelle programmation qui promet une diversité d’émissions et de sujets qui plairont à la clientèle cible. D’abord, l’animatrice chevronnée Sonia Benezra se joint à l’équipe et animera l’émission hebdomadaire «Benezra reçoit» où elle accueillera plusieurs invités qui ont contribué à bâtir le Québec d’aujourd’hui. Puis, l’émission Rendez-vous doux animée par Maxime Charbonneau rassemblera des rencontres avec des artistes et l’animateur pilotera aussi l’émission Paroles de sages, dotée d’une table ronde unique, qui réunit des aînés.

*Dès le 25 septembre – Disponible sur macreatv.com

LITTÉRATURE

Les mots parleurs

Pour la troisième année consécutive, la Maison Théâtre et le Festival international de Littérature organisent l’événement «Les mots parleurs». Orchestré par l’auteur Simon Boulerice, cet événement familial aura lieu en mode virtuel et petits et grands sont invités à participer à plusieurs ateliers. D’abord, faites aller votre imagination avec des ateliers d’écriture avec des auteurs et autrices de théâtre, de poésie et de prose. Puis, participez à une activité créative animée par la Fée du Mile-End et faites-vous bercer par la lecture des textes des enfants par des comédiens chouchous du public accompagnés en musique.

* Demain à partir de 9h30 en direct des pages Facebook de la Maison Théâtre et du Festival international de la littérature (FIL)

ART

150e anniversaire de Hennessy X.O

L’artiste chinois de renommée internationale Cai Guo-Qiang collabore avec la Maison Hennessy pour souligner le 150e anniversaire de la marque en composant un chef-d'œuvre d'art éphémère, qui sera dévoilé à l'international via livestream, en direct de la ville de Cognac, en France. Le monde entier aura donc les yeux rivés sur Cai, qui offre un tout premier spectacle de jour conçu pour un environnement aquatique. Sous forme de pièce en trois actes, l’artiste promet d'exploser de drame, de poésie, de couleur et d'émotion avec des feux d'artifice multicolores lancés à partir de fûts de chêne flottant sur la Charente.

* Ce matin à 9h en direct au www.hennessy.com/en-int/stories/cai-guo-qiang-live-event