Revisiter des classiques

Nintendo lançait la semaine dernière Super Mario 3D All-Stars, une collection qui rassemble trois classiques 3D de la franchise. Pour la première fois sur la Nintendo Switch, les joueurs ont pu replonger dans les univers colorés de Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy dans un seul jeu.

Les trois jeux de la collection ont été légèrement améliorés, mais il ne s'agit pas d'une refonte entière. On garde tous les éléments qui ont fait de ces jeux des classiques des consoles Nintendo. On garde, aussi, leurs imperfections.

Super Mario 64

Lors de sa sortie en 1996, Super Mario 64 était révolutionnaire. Bien qu'il y avait déjà quelques jeux en 3D, c'est Super Mario 64 qui a influencé toute une génération de jeux avec son système de plateformes et de caméras. Le jeu venait avec son lot de défis, notamment avec les angles parfois difficiles à maîtriser et les contrôles avancés. C’était nouveau!

Près de 25 ans plus tard, le monde du jeu vidéo a énormément évolué et Super Mario 64 peut avoir l'air un peu vieillot. Mais, c'est exactement ce que beaucoup de fans voulaient avec sa version dans Super Mario 3D All-Stars : qu'il garde son charme original et qu'il demeure intact. Sur la Switch, malgré les quelques améliorations, on a totalement l'impression de rejouer au classique de 1996. Pour certains, c’est un vrai retour à l’enfance.

Les 15 niveaux remplis d’étoiles sont identiques aux versions originales. Vous retrouverez les mêmes passages secrets, les mêmes ennemis et parfois les mêmes frustrations qu’en 1996. Toutefois, les mouvements légèrement plus simples à maîtriser avec la manette Pro de la Nintendo Switch.

Super Mario Sunshine

Super Mario Sunshine est sorti peu de temps après son prédécesseur, en 2002, pour la console Nintendo Cube. Le jeu a connu énormément de succès, mais a reçu plusieurs critiques qui sont toujours valides dans sa nouvelle forme sur Nintendo Switch.

Dans Super Mario Sunshine, Mario transporte une pompe à eau pour se déplacer et pour arroser des ennemis. Les difficultés à maîtriser cet outil étaient bien présentes dans la version Switch, comme pour l'original. Il faut user de patience et bien connaître les boutons pour traverser ce charmant platformer, qui est plus coloré que jamais sur la Switch.

Ça demeure un jeu rempli de bonheur, mais si vous êtes de ceux qui n’ont pas adoré l’original, vous risquez de passer au suivant.

Super Mario Galaxy

Les choses se compliquent pour Super Mario Galaxy, sorti sur la Wii en 2007. Le jeu utilisait la fameuse manette Wii Remote et le Nunchuck, qui pouvaient détecter les vrais mouvements du joueur. Il fallait secouer le Nunchuck pour effectuer l'attaque tourbillon de Mario, et utiliser son pointeur pour amasser des fragments d'étoiles éparpillés partout. C'était un exercice fatiguant pour le bras, mais Galaxy est si charmant que malgré ce pépin, le jeu demeure l'un des plus aimés de la franchise.

Nintendo propose deux solutions autour de la détection de mouvement dans le volet Galaxy de Super Mario 3D All-Stars. Si vous jouez avec la Nintendo Switch en mode portable, il est possible d'utiliser l'écran tactile pour amasser des fragments d'étoiles, ainsi que pour d'autres fonctions qui utilisent normalement la détection de mouvement. Le tourbillon peut maintenant être effectué en appuyant sur le bouton Y sur toutes les manettes de la Switch. Alléluia! Toutefois, certains niveaux demandent aux joueurs de basculer la console en mode portable. La détection de mouvement est tristement inévitable.

Ceux qui préfèrent revivre l'expérience de l'original pourront utiliser deux manettes Joy-Con pour détecter les mouvements du joueur. Suffit de bien calibrer les manettes avec la console! Ce n’est pas parfait, mais la version originale n’était pas parfaite non plus!

Un cadeau pour les nostalgiques

Super Mario 3D All-Stars a été conçu pour les fans des jeux originaux. Malgré ses visuels légèrement améliorés, la collection n'offre pas réellement de nouveautés, ce qui charmera les joueurs qui veulent explorer ces classiques comme ils les ont aimés. Les jeux reproduisent presque parfaitement l'expérience d'antan, avec toutes ses qualités et ses défauts.

Super Mario 3D All-Stars peut être acheté pour la Nintendo Switch jusqu'à mars 2021.