Voici 8 restaurants qui ont ouvert pendant l'été à Montréal

Malgré la pandémie de COVID-19, quelques restaurateurs courageux ont ouvert de nouveaux établissements au cours des dernières semaines.

Voici huit nouveaux restaurants de Montréal à essayer

Situé dans l’ancien local du bar à vin Accord Vieux-Montréal, 212 semble vouloir rehausser les standards de la restauration montréalaise. Le restaurant haut de gamme dont le décor est à couper le souffle, a fait appel au chef Pat Marion qui a déjà travaillé au Noma à Copenhague, l’un des restaurants les plus réputés mondialement. Chez 212, il proposera une cuisine italienne à base d’ingrédients locaux et artisanaux. Tout sera fait à la main et les plats suivront les saisons pour un gage de fraîcheur 12 mois par année.

212, Notre-Dame Ouest

Du jeudi au dimanche à partir de 17h

Ce bar de quartier dans la Petite-Italie propose des cocktails dans de beaux verres tiki, des vins nature et funky, ainsi que de la bouffe aux saveurs tropicales. Son décor est également d’inspiration tropicale et l’ambiance se veut chaleureuse. Pour les amateurs d’huîtres, sachez que l’établissement les offre à 1$ de 17h à 21h chaque jour d’ouverture.

6714, boulevard Saint-Laurent

Mercredi au dimanche dès 17h

Le chef Paul Toussaint, celui à qui on devait l’excellente bouffe haïtienne du restaurant Agrikol, a ouvert son propre resto où il est chef-propriétaire: Kamúy. Celui-ci est situé en plein Quartier de spectacles dans l’ancien local de la Taverne F et le chef vous fait plonger dans l’univers coloré des Caraïbes. Ouvert depuis le 8 août dernier, le restaurant fait fureur alors il vaut certainement le détour!

1485, rue Jeanne-Mance

Lundi-Marie de 17h à 22h

Mercredi au dimanche de 11h à 22h

Ce restaurant qui a officiellement ouvert ses portes le 2 septembre dernier propose une cuisine inventive. Alors que des options «snacks» sont en vente au comptoir, l’offre première est le repas 10 services pour 70$. À essayer lors d’une prochaine sortie en tête à tête.

4671, boulevard Saint-Laurent

Du mercredi au samedi entre 17h et 3h

Les amateurs de brunch voudront aller tester ce nouvel établissement sur la Main. Comme son nom le dévoile, vous pourrez boire des mimosas, mais aussi d’autres cocktails matinaux pour commencer la journée du bon pied!

3509, boulevard Saint-Laurent

Ouvert tous les jours pour déjeuner et diner

Piazza Sociale est le nouveau projet d’un groupe de restaurateurs d’expérience qui avaient envie d’offrir un lieu décontracté et sécuritaire où l’on peut se présenter sans réservation. Le restaurant, qui s’inspire donc des grandes places publiques italiennes animées, est situé sous l’incroyable pavillon de verre de la Place Ville Marie. Le restaurant éphémère, qui est prévu pour douze mois, fait partie de l’offre culinaire de la halle gourmande Le Cathcart.

1, Place Ville Marie

Ouverture le 22 septembre

Le bar à tacos braisés Snatch se trouve dans l’ancien local du Lili Co, au coin du boulevard Saint-Laurent et de la rue Villeneuve Est. On y sert neuf différentes sortes de tacos braisés en trois formats différents. Les prix ne dépassent pas 10,99$ et il est même possible d’ajouter quelques extras ou de faire gratiner vos tacos moyennant un petit surplus d’argent.

4675, boulevard Saint-Laurent

Ouvert seulement pour les commandes à emporter ou sur Uber Eats entre 17h et 20h tous les soirs

Espresso, sandwichs, snacks, desserts, apéros... Voilà les quelques classiques que vous retrouverez sur le menu du tout nouveau café-bar Caffetierra situé sur la rue Stanley au centre-ville de Montréal. Outre son menu alléchant qui vous transportera en Italie, le café est une véritable time capsule des années 90. Le design a été réalisé par la firme Ménard Dworking et ça vous donnera certainement envie de prendre quelques photos pour garnir votre compte Instagram!

2055, rue Stanley

