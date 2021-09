10 masques super hydratants pour survivre au changement de saison

Partager







Les changements de température sont toujours un choc pour notre peau, et il faut donc adapter notre routine.

Le premier réflexe, lorsqu’on passe de l’été à l’automne, est de se procurer des produits plus hydratants, comme des sérums en huile et des crèmes plus nourrissantes.

On peut aussi ajouter une étape à notre routine, celle d’un masque qui pourra nous donner un boost d’hydratation ou encore venir combattre le teint terne!

Voici 10 masques pour survivre au changement de température:

1. Masque de nuit LANEIGE, 33 $ chez Sephora

Courtoisie

Ce masque à la texture en gel est facilement absorbé par la peau durant le sommeil pour réhydrater en profondeur.

ACHETER ICI

2. Masque nuit relaxant RE-CHARGE de Clarins, 30 $ chez La Baie

Courtoisie

Ce masque de nuit à base de plantes rafraîchit, repulpe et recharge la peau pour que vous vous réveilliez en beauté! Son parfum relaxant apaise la peau.

ACHETER ICI

3. Masque de nuit au miel de COSRX, 25 $ en ligne

Courtoisie

Ces ingrédients purs et naturels se chargent d'hydrater et de nourrir la peau en profondeur pour le beauty sleep ultime.

ACHETER ICI

4. Masque minéral désaltérant de Vichy, 35 $ en ligne

Ce masque hydratant enrichi à 10% d'eau volcanique et de vitamine B3 apaisante est conçu pour les peaux sèches et inconfortables.

ACHETER ICI

5. Masque de nuit avec Yuzu et Vitamine C de Saturday Skin, 37 $ chez Sephora

Courtoisie

Ce masque léger agit durant le sommeil pour donner un boost d'hydratation, mais aussi prévenir les rides, le teint terne, les pores dilatés et la texture.

ACHETER ICI

6. Masque calmant et relaxant Hello Calm d'Origins, 35 $ chez La Baie

Courtoisie

Ce masque est infusé d'huile naturelle de graine de cannabis sativa qui apaise instantanément la peau, réduit l'irritation et calme les sens.

ACHETER ICI

7. Masque fouetté Mighty Marshmallow de Bliss, 38 $ en ligne

Courtoisie

Ce masque contient de la racine de guimauve qui hydrate en profondeur pour raviver instantanément, ainsi qu'un mélange puissant de vitamine C pour uniformiser le teint.

ACHETER ICI

8. Masque revigorant pour le visage et les yeux de L'Occitane, 39 $ chez La Baie

Courtoisie

Avec une texture rappelant le sorbet, cette formule revigore la peau fatiguée et corrige le teint terne, la peau déshydratée et même les poches sous les yeux!

ACHETER ICI

9. Masque de nuit Watermelon Glow de Glow Recipe, 29 $ pour le petit format chez Sephora

Courtoisie

Ce masque lissant booste l'éclat du visage grâce à ses extraits de melon d'eau, d'acide hyaluronique et de AHA qui exfolient doucement la peau pour adoucir la texture.

ACHETER ICI

10. Masque en feuille hydratant Hydro Boost de Neutrogena, 4$ en pharmacie et en ligne

Courtoisie

Ce masque hydrogel novateur, avec acide hyaluronique, désaltère instantanément la peau sèche, la laissant ainsi hydratée, douce et souple.

ACHETER ICI

