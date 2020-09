2,3 milliards $ aux municipalités et aux sociétés de transport

Le ministre des Finances, Éric Girard, a annoncé qu’un montant de 2,3 milliards $ sera accordé par Québec pour le financement des sociétés de transport collectif et des municipalités, toutes deux durement touchées par la pandémie.

«1,2 milliard $ sera accordé pour les sociétés en transport, 800 millions pour les municipalités et une réserve de 300 millions pour toute éventualité», a précisé le ministre des Finances vendredi lors de l'annonce.

Les sommes, qui proviennent à 50% du gouvernement fédéral, seront distribuées en 2020 et 2021.

Transport

Ce sont les sociétés de transport en commun qui recevront la plus grosse part du gâteau, elles qui ont vu leurs revenus fondre durant la pandémie, alors qu'une baisse d'achalandage de 80% à 90% a été constatée dans la plupart des services au plus gros du confinement. Les revenus liés à l'achat de titres de transport ont chuté, mais la plupart des services devaient être maintenus puisqu'ils étaient considérés comme essentiels.

Le ministre des Transports François Bonnardel, qui était présent à l'annonce, a expliqué que ce montant permettrait de combler des déficits pour les années 2020 et 2021. Il n'a toutefois pas pu s'avancer à savoir si ce montant pourrait devenir récurrent si la baisse d'achalandage se répétait dans les années à venir.

L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), qui chapeaute les quatre sociétés de transport du grand Montréal, s'est réjouie de l'annonce. Rappelons que pour la région métropolitaine seulement, le manque à gagner prévu résultant directement des effets de la pandémie pourrait être de l’ordre de 870 M$, incluant 740 M$ en recettes tarifaires non perçues sur une période de trois ans (2020-2022).

«J’ai eu des discussions avec monsieur Philippe Schnobb (président du conseil d’administration de la STM), et on frôlait le 45% d’achalandage dans les transports en commun. Ce n’est pas négligeable, malgré que les tours à bureaux sont seulement occupées à 25% et que les étudiants sont à la maison», a avancé M. Bonnardel.

Villes

Le ministre Girard n'a pas détaillé dans son annonce vendredi le montant exact qui irait à chacune des villes du Québec. Comme les municipalités ont dû éponger des dépenses supplémentaires en lien avec la pandémie, une aide des paliers supérieurs de gouvernement était réclamée pour boucler les budgets.



Québec espère que ces sommes permettront aux municipalités d'éviter des hausses de taxes et des diminutions de services aux citoyens.

La mairesse de Montréal Valérie Plante n'a pas confirmé vendredi si les montants annoncés par Québec étaient à la hauteur de ses attentes.

«Depuis le début de la pandémie, Montréal et les villes du Québec sont au front pour soutenir leurs communautés. Je remercie le [gouvernement du Québec] de répondre à l'appel des municipalités et de nous accorder ce nécessaire soutien qui nous permettra de poursuivre notre travail», a-t-elle écrit sur Twitter.

L’aide financière annoncée vient éponger des dépenses qui ont été faites afin d’aider les citoyens en reportant le paiement des taxes, s'est réjoui de son côté le maire de Laval, Marc Demers.