5 ventes d'entrepôt à ne pas manquer cet automne

Apportez vos masques : le shopping n’a jamais été aussi alléchant que cet automne! Le mois de septembre offre encore plusieurs surprises et la chasse aux aubaines est bien entamée. Que vous soyez à la recherche de manteaux, de sacs ou de produits de beauté, voici cinq ventes d’entrepôt à ne pas manquer.

Courtoisie L’entreprise montréalaise txtrmtl spécialisé en articles de design intérieur et en mobilier organise une vente alléchante de surplus d’inventaire, réduisant les prix jusqu’à 90% du prix régulier.

Vente txtrmtl d’articles de design intérieur

Vous êtes en pleine rénovation ou comptez rafraichir une pièce de votre appartement? Si oui, le plus grand secret de Montréal est enfin dévoilé aujourd’hui : une grande vente d’entrepôt de l’entreprise txtrmtl, spécialisée en mobilier et d’articles de design, est lancée ce week-end. Mettez la main sur des cousins de décoration, des chaises, des tables de café, des tapis ou encore des lampadaires, qui seront soldés jusqu’à 90% du prix du régulier. Plusieurs accessoires pour la maison seront aussi en solde. Tout doit être liquidé d’ici dimanche. Faites vite!

*Du 24 au 27 septembre – 9300 rue de L’Innovation, Montréal (Anjou)

Courtoisie La très populaire marque montréalaise Rudsak récidive à sa vente d’échantillons où la plupart des pièces de la nouvelle collection autone-hiver seront soldés jusqu’à 70% de rabais

Vente d’échantillons des manteaux Rudsak

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau manteau d’hiver, ne manquez pas la vente semi-annuelle d'échantillons Rudsak, qui débute dans quelques jours. La griffe montréalaise à renommée internationale ouvre les portes de ses ateliers pour vous offrir une panoplie de manteaux d’automne et d’hiver de la nouvelle collection, de sacs en cuir, de bottes et de bottillons et des accessoires comme les foulards et les tuques à une fraction du prix, pouvant aller jusqu’à 70% de réduction. C’est le temps ou jamais de vous offrir la pièce Rudsak de vos rêves sans ruiner votre portefeuille. Veuillez noter qu’une quantité limitée de personnes seront admises à la fois dabs la boutique, afin de respecter les règles de la Santé publique.

*Du 30 septembre au 11 octobre – 9400, boulevard Saint-Laurent, 1er étage, Montréal

Vente d’échantillons haut de gamme Zarby

Pour du beau, bon, pas cher, rendez-vous à la méga vente d’échantillons d’automne de Zarby International, distributeur de plusieurs marques haut de gamme telles que Vince Camuto, Modstrom, Sanctuary, Liu Jo, Fraomina et d’autres. On adore la vaste sélection de vêtements, passant du denim aux robes jusqu'aux manteaux d’automne en passant par les blazers hyper tendances. Les allées sont grandes et les choix de tailles sont également nombreux. Économisez jusqu'à 80% du prix régulier! Les hommes sont aussi les bienvenus : une sélection de prêt-à-porter masculin est également en liquidation.

*Du 23 septembre au 4 octobre - 1400 rue Antonio-Barbeau, Montréal, suite 102

Courtoisie NH Inc, mieux connu sous le nom de caverne d’Ali Baba, reçoit des arrivages quotidiens d’articles de tous genres et ce mois-ci, les clients pourront retrouver des parfums à 12,49$ et des chemises pour hommes à 24,99$.

Nouveaux arrivages chez NH Savage Inc

L’entrepôt permanent NH Inc est une véritable caverne d’Ali Baba, où l’on trouve de tout : jouets, vêtements pour toute la famille, sous-vêtements, produits cosmétiques, souliers et bottes pour hommes, femmes et enfants, vêtements de sport, vêtements extérieurs et même des articles pour la maison. Cette semaine, l’entrepôt accueille de nouvelles eaux de parfum à seulement 12,49$, des manteaux griffés pour hommes à 99$ au lieu de 495$, des chemises pour hommes de la marque Klaus Boehler à 24,99$ au lieu de 150$... bref, magasiner au NH Inc, c’est vraiment faire de bonnes affaires.

* Jusqu’à l’épuisement des stocks - 7155 Transcanadienne Ouest, Montréal (arrondissement de Saint-Laurent)

Courtoisie Connu des travailleurs manuels, le Groupe BBH fournit les vêtements et les équipements pour le travail manuel et liquide tout, jusqu’à 70% de rabais.

Vente d’échantillons du Groupe BBH

Ce n’est peut-être pas le genre de ventes d’entrepôt auxquelles on est habitué, mais avec la pandémie, plusieurs d’entre nous avons passé beaucoup de temps à rénover des pièces de la maison ou à jardiner dans la cour arrière. C’est pourquoi la grande vente d'entrepôt du Groupe BBH est plus alléchante que jamais, car elle offre une variété d’échantillons et de produits discontinués de marques Horizon, Terra, Dickies ou encore Holmes Workwear. Des articles comme des gants de travail et de jardinage, des manteaux, des vestes, des ensembles de pluie, des vêtements et accessoires de travail ainsi qu'une variété de cordes en fibre naturelle et synthétique seront liquidés jusqu’à 70% de rabais.

* Jusqu’au 30 septembre prochain – 4400, rue Hickmore, Montréal (arrondissement de Saint-Laurent)