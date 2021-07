Le «reboot» de Pretty Little Liars a trouvé ses actrices principales

Partager







Depuis qu'il a été annoncé que la populaire série Pretty Little Liars aurait droit à une nouvelle mouture, signée par le créateur de Riverdale, nous attendons tous des nouvelles avec impatiences. Voilà que l'on connaît plus de détails, dont qui va incarner le personnage principal!

C’est HBO Max (ou Crave au Canada), qui a commandé ce «reboot» de la série, intitulé Original Sin, ce qu’on pourrait traduire par «le péché originel». La série originale aura duré sept saisons, diffusées entre 2010 et 2017. Original Sins mettra en vedette de nouvelles petites menteuses.

À la tête de cette nouvelle version se trouvent Roberto Aguirre-Sacasa, le créateur de Riverdale, ainsi que Lindsay Calhoon Bring, la scénariste de Chilling Adventures of Sabrina.

Pour annoncer la bonne nouvelle, Roberto a partagé une courte vidéo sur son compte Instagram dans laquelle on peut lire «It’s not what you think, bitches» ou «Ce n’est pas ce que vous pensez», et le message est signé, bien sûr, par «A».

Voici donc tout ce qu'on sait sur le nouveau Pretty Little Liars: Original Sins:

L'histoire de Pretty Little Liars: Original Sins

Cette nouvelle série se déroulera 20 ans après les événements tragiques qui ont bien failli détruire la ville de Millwood. C'est l'histoire d’adolescentes différentes qui sont forcées de se réunir lorsqu’elles sont tourmentées par un agresseur inconnu et obligées de payer pour le péché secret commis par leurs parents deux décennies plus tôt...

Selon Roberto Aguirre-Sacasa, la nouvelle version misera plus sur le côté horreur et suspense. Bien que cette nouvelle mouture se déroule dans une nouvelle ville, il assure que nous allons reconnaître l'univers de Pretty Little Liars.

Les acteurs de Pretty Little Liars: Original Sins

Plusieurs actrices ont été choisies pour des rôles principaux dans la future série. Les voici:

Chandler Kinney

L'actrice qu'on a pu voir dans plusieurs séries, dont Lethal Weapon, va jouer Tabby, une réalisatrice en herbe passionnée de films d'horreur.

Maia Reficco

La jeune femme va jouer Noa, une athlète cynique qui tente de retrouver une vie normale après avoir passé l'été dans un centre de détention juvénile. Avant ce rôle, Maia a joué dans la série Kally's Mashup.

Bailee Madison

On connaît Bailee pour ses multiples rôles, notamment dans la série The Fosters. Dans Original Sins, elle va jouer Imogen, le personnage principal, une survivante qui va tout faire pour résoudre le mystère de «A».

La date de sortie de Pretty Little Liars: Original Sins

Aucune date officielle n'a encore été annoncée. Par contre, avec la distribution qui se confirme tranquillement, on peut s'attendre à ce que le tournage débute sous peu. On croise les doigts pour une diffusion tôt en 2022!

La bande-annonce de Pretty Little Liars: Original Sins

Il n'y a pas encore d'images ni une bande-annonce pour la série, mais cet article sera mis à jour au fur et à mesure que les détails sont confirmés!

