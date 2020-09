Laurence Deschênes: son univers musical en rafale

Entre ses rôles dans La vie compliquée de Léa Olivier et L’effet secondaire, Laurence Deschênes trouve aussi le temps de s’adonner à son talent pour le ukulélé et à sa passion pour la nage synchronisée. Versatile, vous avez dit?

L’artiste a beau avoir mille talents, elle a aussi toute la modestie du monde. Que peut bien écouter une telle passionnée? Voici son univers musical.

La chanson qui t’a initiée à la musique québécoise?

Québec Issime! On allait souvent voir les spectacles avec mes parents... J’adorais la danse, les costumes. J’aurais de la difficulté à ne nommer qu’un chanson, mais ça m’a vraiment intéressée à la musique d’ici!

Quelle chanson aimes-tu chanter sous la douche?

Mappemonde des soeurs Boulay! Et j’aime la chanter autant sous la douche qu’à l’extérieur. (Rires). C’est une chanson pleine de sensibilité, relaxante et délicate, qui s'interprète super bien en duo.

Ton premier achat local et quelle chanson associes-tu à celui-ci?

Carrément tout par rapport à Marie-Mai: billets, affiches, albums... J’étais une GRANDE fan finie! Dès que je la voyais, je prenais des photos de paparazzi. (Rires) Je l’ai découverte grâce à ma prof de chant, qui m’a fait interpréter Mille jours. J’ai tout de suite trouvé qu’elle se démarquait des autres!

Une chanson qui te fait pleurer?

Ficelles d’Ingrid St-Pierre. C’est une chanson que j’aime vraiment beaucoup! Je me rappelle l’avoir chanté dans une résidence pour personnes âgées. Ça n'a pas été long avant que tout le monde soit en larmes! C’est aussi ma chanson de couple avec mon amoureux! Il m’a avoué qu’il était tombé en amour avec moi lorsqu’il m’a entendue la chanter dans une soirée. C’est devenu notre chanson!

Ton hit au karaoké?

Je pense que ce serait Riptide de Vance Joy! C’est la première chanson que j’ai apprise au ukulélé, c’était suuuuper facile! Elle me donne toujours l’impression de me trouver autour d’un feu de camp. J’aime la douceur, liée au petit rythme sympathique... Tout le monde connaît le refrain! Je pense que c’est la meilleure chanson pour entraîner les gens vers les plus gros hits!

Une phrase qui t’interpelle particulièrement dans une chanson?

«Des fruits exotiques et du steak

Des fruits exotiques et du steak

Des fruits exotiques et du steak

Des fruits exotiques et du steak»

Chaque fois que je chante Les dauphins et les licornes de Les Trois Accords avec mon père, on CRIE ces paroles. Ça veut rien dire: c’est tellement cool! (Rires) Au spectacle, j’ai chanté la chanson tellement fort que je n’ai pas pu parler durant 3 jours!

Une chanson qui te fait toujours sourire?

Alors j’irai de Sophie Vaillancourt. Il faut dire que c’est ma cousine: j’ai un petit parti pris! (Rires) C’est une chanson légère... On dirait qu’elle gambade. J’adore sa voix super claire et douce!

Une chanson qui pourrait te servir de biographie?

L’année dernière, j’ai fait de la nage synchronisée sur Je t’aime de Lara Fabian. Je l’ai écouté tellement souvent dans les entraînements! On a vite réalisé que cette pièce me représente énormément: en amour, j’aime beaucoup. Je suis là à 100%!

Une chanson que tu associes à ton enfance?

Tous les trains d’Isabelle Boulay. Avant Marie-Mai, c’était vraiment mon artiste préférée. Je m’en vante encore aujourd’hui: Isabelle Boulay m’avait donné un bec sur la bouche quand je l’avais rencontrée. Wow!

Et à ton adolescence?

La chanson-thème de La vie compliquée de Léa Olivier: Comme des enfants de Coeur de Pirate! À 18 ans, je me considère encore techniquement comme une enfant. Comme des enfants, on reste jeunes, fous et on rit! J’aime cette folie de la jeunesse et de l’adolescence.

Peux-tu nous recommander un artiste que tu trouves génial.e?

Eli Rose! Je l’ai découverte à la fin du premier épisode de La vie compliquée de Léa Olivier grâce à la chanson Dis-moi. Depuis, je l’entends partout. Je pense que j’aime les voix claires hein, ça fait 10 000 fois que je dis ça! (Rires)

Quel album amènes-tu avec toi sur une île déserte?

Les antipodes des Cowboys Fringants! Chaque chanson est incroyable. J'adore la recherche derrière les paroles! J'ai été particulièrement touchée par la pièce Sur mon épaule. Pour le vidéoclip, le groupe a demandé aux fans de faire plein de dessins... J'adore l'idée!

Une chanson que tu écoutes en boucle?

Oh, ça peut même être un problème pour moi quand j’aime trop une chanson! Je peux l'écouter sans fin. (Rires) Je suis allée manger avec mon copain au Le sixième sens, un restaurant plongé dans le noir qui pousse vraiment à porter attention à la musique. Quand Mais je t’aime de Grand Corps Malade en duo avec Camille Lellouche est passée, on s’est mis à retenir les paroles pour pouvoir la retrouver plus tard. Heureusement, la serveuse nous a dit qui c’était et depuis, c'est sur repeat!

Découvrez la liste de lecture complète juste ici:

Envie d'écouter La vie compliquée de Léa Olivier? Découvrez la saison 1 sur Club Illico!

Cette entrevue a été réalisée en collaboration avec QUB musique.