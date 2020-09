Si rien ne change, dans trois semaines «ça ne va pas bien aller»

La situation s’est détériorée depuis trois semaines partout au Québec avec la COVID-19 et si rien ne change, elle va véritablement empirer.

• À lire aussi: Limiter les contacts ou frapper le mur

• À lire aussi: COVID-19 au Canada: il faut «prévenir l’exposition et limiter le nombre de contacts étroits»

C’est ce qu’a expliqué vendredi le Dr Gaston De Serres, médecin-épidémiologiste à l’Institut national de Santé publique du Québec en entrevue à Mario Dumont, à LCN.

Alors que la résurgence de la COVID-19 se fait sentir partout au Québec, le ministre de la Santé Christian Dubé a lancé un message urgent et particulièrement clair aux Québécois: il faut limiter les contacts sociaux, rester dans sa bulle familiale.

«La tendance actuellement, elle est lourde, et donc le message fait par M. Dubé est le message-clé», a commenté le Dr De Serres.

«Ce qui s’est passé depuis le début du mois de septembre globalement, on a multiplié par cinq l’incidence de la maladie, c’est beaucoup! Il y a une ou deux régions où ç’a commencé un peu plus tôt, mais la tendance elle est provinciale. Ce que ça dit, c’est que s’il n’y a pas des correctifs très importants faits par la population, les nombres vont augmenter en se multipliant», a-t-il ajouté.

Le Dr Gaston De Serres a ajouté que le respect des normes sanitaires n’est plus suffisant et que la population doit également réduire ses contacts sociaux. Si rien ne change, «rajoutons trois semaines encore, et ça ne va pas bien aller», a précisé le scientifique qui juge que la situation est précaire.

Selon l’expert, «les gens qui sont malades ne doivent pas circuler, et pour les autres: diminuons nos contacts. Plus on a de contacts, plus on risque d’être infectés».

Si la montée des cas ne se fait pas aussi rapidement qu’en mars dernier, elle n’est pas moins inquiétante, selon lui.