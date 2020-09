Manifestation pour réclamer des actions pour le climat

Des centaines de manifestants ont demandé samedi des actions pour régler la crise climatique, à la Place du Canada, à Montréal.

Le rassemblement en pleine pandémie regroupait une dizaine d'organismes véhiculant le message que l'action climatique et la justice sociale sont liées.

Un an après le passage à Montréal de Greta Thunberg, qui avait attiré une foule monstre, les manifestants ont l'impression qu'aucune action n'a été posée.

Une manifestante a adressé un constat aux gouvernements. «On a été entendus et on a été délibérément ignorés. Ne vous étonnez pas si l'on retourne dans la rue et qu'on bloque encore des trains», a lancé Lylou Sehili, porte-parole de la Coalition étudiante pour un virage économique et social.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«Chaque jour des milliers de personnes doivent se déplacer à cause des changements climatiques. Nous sommes à la croisée des chemins entre l'action climatique et la justice sociale», a dit pour sa part Aimé Claude, porte-parole d'Extinction Rebellion Youth Québec.

Justice sociale et environnement

Tasnim Rekik est une manifestante de confession musulmane. Elle est venue dénoncer la loi 21, qui pourrait, selon elle, nuire à l’atteinte de ses objectifs de carrière. Elle a dit que des «systèmes d’oppression» nuisent aux populations marginalisées, à quoi d’ajoutent les conséquences des changements climatiques.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«Il faut vraiment [faire] converger nos luttes. On ne peut pas combattre la crise climatique en maintenant le racisme systémique, en maintenant l’islamophobie et le sexisme», a-t-elle déclaré.

Le chargé de mobilisation chez Greenpeace, Louis Couillard, croit que la crise climatique prend ses racines dans de nombreuses injustices sociales.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«C’est interrelié parce que ce sont des systèmes d’oppressions qui ont des couches les unes par-dessus les autres. On peut le voir comme un arbre qui a plusieurs racines et cet arbre-là, on l’empêche de grandir, comme si on mettait des chaines autour de ces racines-là et on ne le laisse pas pousser en laissant ces oppressions-là», a-t-il expliqué.

Aucune action depuis un an

Christian Collet était de la partie le 27 septembre 2019. Un an plus tard, il était de retour dans la rue puisqu’il se dit insatisfait par la réponse des dirigeants.

«Les gouvernements ont à peine bougé concrètement, ce sont de belles paroles, et c’est tout. C’est ça l’impression que ça me donne. Comme le discours abordant les voitures électriques, ce n’est pas juste ça, il faut informer les gens», a dit l’homme de 50 ans en souhaitant un meilleur avenir pour son neveu.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Deux jeunes de l’organisme militant «Pour le Futur» étaient toutes deux présentes à la manifestation monstre de septembre 2019.

Elles étaient de retour samedi pour les mêmes raisons.

«On vient manifester pour une relance verte et juste, pour la justice climatique et la justice sociale», a dit Gal Barnea, âgée de 13 ans.

Sa sœur Shirley, 16 ans, a ajouté «qu’après la crise, ce sera le moment pour faire la transition vers la société que l’on veut. Et si on ne fait pas ça, avec la relance post-COVID, ce sera tellement plus difficile. Même si on est en pandémie, on veut montrer ce qui est important pour nous», a expliqué l’étudiante.

Louis Couillard a déclaré «qu’il n’y a pas eu de réponse des dirigeants». «C’est pour ça qu’on est là aujourd’hui. Ça n’a pas changé depuis l’année passée», a-t-il lancé.