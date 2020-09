Le drame d’Hiroshima revisité dans un roman graphique

Vous avez votre soirée de libre? Voici ce que le 24 Heures vous suggère aujourd'hui côté culture.

Coup de cœur

Livre

La bombe

Ce roman graphique de Denis Rodier, Alcante et Laurent-Frédéric Bollée retrace l’histoire derrière la bombe atomique qui avait ravagé Hiroshima, au Japon, le 6 août 1945. On y suivra entre autres un scientifique américain qui se démène pour développer la bombe atomique avant les autres pays puis qui se bat pour empêcher son pays de l’utiliser, le général Leslie Groves qui menait le fameux Projet Manhattan, des habitants d’Hiroshima et plusieurs autres personnages. Le livre est vraiment très bien documenté en plus d’être magnifiquement illustré.

Sorti le 23 septembre

Je sors

Exposition

Un dernier baiser pour la route...

L’artiste visuel qui s’intéresse particulièrement à la pollution, Nicolas Narbonne, expose présentement, jusqu’au 1er novembre, de nouvelles sculptures et installation à la Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles. L’exposition intitulée «Un dernier baiser pour la route...» amène à réfléchir sur notre relation avec la nature.

Aujourd’hui entre 12h et 18h à la Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles – 14 001 rue Notre-Dame Est

Je reste

Web

La Manic

Les amateurs de voitures seront comblés par ce nouveau documentaire qui retrace la courte histoire du seul véhicule québécois produit en série. Le récit de la Manic GT, un projet de Jacques About, est vraiment fascinante. Le journaliste du Guide de l’auto, Julien Amado, est allé à la rencontre de membres de la famille About, d’historiens et d’autres journalistes automobiles. Certains actuels propriétaires de la Manic GT sont également interviewés.

Sorti le 24 septembre sur le Club illico

EP

Someplace – Cosmos Island

Le musicien Daniel Desjardins a lancé son projet solo sous le nom de Cosmos Island vendredi dernier. Le EP de six compositions a été travaillé jusqu’au moindre détail par le principal intéressé qui joue y chaque instrument. Le multiinstrumentiste s’est tout de même donné la liberté d’écrire les paroles au moment d’enregistrer la voix, afin de mieux se laisser guider par les sonorités de chaque chanson.

Sorti le 25 septembre

Livre

Les Chiens

Le comédien, qui a marqué les esprits de plusieurs Québécois dans le rôle de Yanick Dubeau dans «District 31», Patrice Godin, risque cette fois de les envoûter avec son troisième roman, la suite de «Sauvage, baby» paru en 2018. On y retrouve Sam plus que jamais hanté par ses démons du passé à raison de nombreuses crises de stress post-traumatique. L’ex-membre des Forces spéciales vivra un enfer infernal durant 48 heures et Alexia devra tout donner pour sauver celui qu’elle aime.

Sorti le 23 septembre

Album

La Voix chante

Les voix des 24 participants de la dernière édition de La Voix sont réunies dans cet album de 12 chansons. On retrouve des chansons de grands artistes québécois, tels que Claude Dubois, Vincent Vallière Ariane Moffatt, Patrice Michaud et les Sœurs Boulay, revisitées en duo.

Sorti le 25 septembre

Concert

Angel Forrest

La blueswoman québécoise Angel Forrest a choisi d’organiser une tournée de spectacles virtuels à travers le Canada. Elle visitera donc différents lieux mythiques canadiens afin de filmer des concerts différents. Les billets sont seulement 5$ et vous permettront de regarder un bon concert dans le confort de votre salon.

Ce soir à 19h30 sur Livetoune

Balado

Passé date

Le vulgarisateur historique et enseignant Martin Landry anime ce nouveau balado né d’une collaboration entre Montréal en Histoires et QUB radio. Chaque épisode, d’une vingtaine de minutes, raconte des anecdotes et faits intéressants sur différents moments de l’histoire.

Disponible sur QUB radio depuis le 17 septembre

Télé

La Tour

Patrick Huard est à la barre de cette nouvelle quotidienne à TVA. Dans sa tour, l’animateur piquera une petite jasette à plusieurs de ses amis qui proviennent de différents milieux. Pour ajouter une bonne dose d’humour à l’émission, Patrick Huard recevra aussi la visite de ses voisins qui habitent la fameuse tour. Ces personnages, inspirés d’une sitcom, nous ferons découvrir leur quotidien.