Les affligés en quête de sens

André Carpentier propose avec «Le cri du poisson et autres esquisses» un recueil de nouvelles fort habile consacré aux marginaux, à ceux et celles sur qui le mauvais sort s’abat.

Les quatorze nouvelles qui composent le dernier ouvrage de l’auteur montréalais n’ont pas été écrites avec en tête l'objectif d’un recueil qui les rassemblerait. Chacune d’entre elles, hormis deux inédites, ont été publiées à travers quelques revues, et ce, sur une période s’échelonnant sur plus de 20 ans. «Deux datent du siècle précédent», précise avec humour André Carpentier.

Néanmoins, un fil conducteur les rassemble toutes. «Qu’est-ce qui les coordonne ? Ce sont des personnages accablés par le mauvais sort, explique l’auteur. Je les ai divisés en trois catégories: “Les égarés”, “Les éclopés” et “Les éprouvés”, pour finalement terminer par une nouvelle qui est un cas extrême de l’épreuve, qui est celui qui n’a pas vécu et qui réfère à ce petit frère que j’ai eu, de dix ans plus jeune que moi, né de façon prématurée et qui est décédé à l’âge d’un mois ou deux.»

Les nouvelles sont autonomes, mais une cohérence surgit néanmoins de l’ensemble, une homogénéité résultant de cette fatalité qui s’abat sur chacun des personnages mis en scène.

Poisson

Le portrait d’ensemble n’en devient pas sombre pour autant. À travers les difficultés qu’ils traversent, ces protagonistes cherchent à se comprendre eux-mêmes. Ce n’est pas l’abandon qui les caractérise, mais la réflexion qu’ils mènent ensuite pour en dégager un ordre et cerner leur place dans le monde. Ce sont des hommes et des femmes attentifs, exigeants, à l’écoute.

Et le style d’André Carpentier, parfois grave, mais jamais amer, donne au recueil l’unité de ton qui accroche le lecteur d’une nouvelle à l’autre. La plume est juste, le ton franc, mais léger, et l'on savoure ainsi le plaisir rare de lire le monde nommé précisément.

«Ce qui m’intéresse, c’est la fulgurance, poursuit celui qui en est à son cinquième recueil de nouvelles. Quand un personnage revient sur sa vie, il y a quelque chose d’assez fulgurant qui ressort, de dominant. Chaque personnage porte une histoire par laquelle il se définit. Les personnages cherchent une cohérence à ce qui leur advient. Ce sont des personnages qui sont toujours en train de douter, de se poser des questions.»

Le cri du poisson, un cri à peine audible, fait office de titre à ce recueil et renvoie à une formule du philosophe Gilles Deleuze : «Si vous n’entendez pas le cri des poissons, vous ne savez pas ce que c’est que la vie.»

«Le poisson émet un son avec la bouche, quand on va à la mer de Corail, on l’entend», indique l’auteur.

«Je pense que la phrase du philosophe renvoie au fait que si l'on n’entend pas tous les sens de la vie, on ne la comprend pas, poursuit-il. Il faut vraiment être à l’écoute de tout. Pour moi, ça renvoie au secret humain. Le cri du poisson, au fond c’est le cri qu’on n’entend pas. C’est peut-être le cri qu’on ne veut pas entendre, mais pourtant, la plainte est là, le cri est là.»

Le recueil de nouvelles «Le cri du poisson et autres esquisses» est disponible depuis le 9 septembre.