Les marionnettes reprennent vie à Outremont

Après avoir fermé ses portes durant la pandémie, la Maison internationale des arts de la marionnette (MIAM), située dans le quartier d’Outremont, recevra dimanche une poignée de spectateurs qui verront «Ti-Gus», personnage créé par le marionnettiste Noë Cropsal, reprendre vie.

Une reprise de «Le grand voyage de Ti-Gus» sera jouée quelques fois cet automne devant une vingtaine de personnes seulement, pour respecter la distanciation sociale. Ce personnage, décrit «comme le penchant québécois de Guignol ou de Polichinelle», se bute à plusieurs obstacles avant de pouvoir enfin plier bagage.

CRÉDIT PHOTO : Noë Cropsal

«Je m’inspire de l’humour de Charlie Chaplin, des films muets», raconte M. Cropsal. «Je joue beaucoup sur le fait que le public voit ce qui s’en vient, mais le personnage ne le voit pas, ces jeux où le public devient complice.»

PHOTO COURTOISIE

Si le marionnettiste a longtemps vécu de son art, ce n’est plus le cas. «C’est en partie dû à la pandémie, en partie dû au fait que je suis en train de tranquillement changer un peu mon acte», dit-il.

«Le nerf de la guerre c’est de faire des spectacles et j’avais la chance d’avoir un "gig" qui me donnait entre 100-200 représentations par année», relate celui qui s’est produit cinq ans au parc La Fontaine.

Il encourage le financement de lieux physiques de diffusion, comme la MIAM. Cette initiative de Casteliers, diffuseur spécialisé en théâtre de marionnettes, et de l’Association québécoise des marionnettistes, s’est ouverte à l’automne 2018, avec le feu vert de l’arrondissement.

Diffusion restreinte

Actuellement, les activités de diffusion restent limitées. «Les conditions imposées par la COVID font qu’on va miser sur la présentation d’œuvres qui ont été conçues pour des petits groupes de spectateurs», explique Louise Lapointe, codirectrice générale et directrice artistique de Casteliers.

CRÉDIT PHOTO : Christian Brault

Durant l’été, «plusieurs arrondissements à Montréal ont tendu la main aux créateurs pour présenter des performances spontanées», salue-t-elle.

«C’est pas nécessaire de comprendre le texte pour être ému ou transporté par le spectacle (de marionnettes), ça fait des œuvres qui voyagent très bien», raconte Mme Lapointe, qui souligne toutefois que la pandémie limite les collaborations internationales.

«C’est difficile de vivre de la marionnette au Québec. Aller présenter à l’international, c’est une manière de prolonger la durée de vie d’un spectacle», observe aussi M. Cropsal.

Sa rencontre au Mali avec le marionnettiste Yaya Coulibaly a eu une influence durable chez celui qui fit partie de la 1re cohorte de diplômés du D.E.S.S. en théâtre de marionnettes contemporain de l’UQAM.

Pourquoi Outremont?

Ce samedi avait lieu l'assemblée de l’Association internationale des villes amies de la marionnette, qui permet aux élus d’échanger : Outremont et Saguenay font partie des 18 membres.

Pourquoi cet arrondissement?

«Outremont a pris le pari de marionnette et on est enchantés de comment ça se développe», salue Mme Lapointe. Une activité de relâche scolaire en 2006 s’est transformée en événement international, le Festival de Casteliers qui a reçu 2200 spectateurs en mars dernier.

«C’est encore un grand préjudice de penser que c’est seulement pour les enfants», dit Mme Lapointe, parlant d’un public de plus en plus diversifié. «Casteliers est voué à la reconnaissance des arts de la marionnette comme une forme d’art à part entière et comme le 11e art», s’enthousiaste-t-elle.