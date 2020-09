Des livraisons de théâtre et d’apéros pour survivre à la zone rouge

Vous avez votre soirée de libre? Voici ce que le 24 Heures vous suggère aujourd'hui côté culture.

Coup de cœur

Théâtre

Les livraisons

Une livraison de théâtre chez vous, ça vous dit? C’est ce qu’offre le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui en collaboration avec la Buvette chez Simone. Ainsi, les personnes qui commandent recevront la visite d’un accompagnateur qui apportera une boîte à lunch apéro de la Buvette chez Simone et s’assurera que le domicile sera adéquat et sécuritaire pour l’artiste. Une artiste surprise entrera ensuite chez vous pour jouer un extrait de pièce chez vous. C’est du service quand même!

Visitez le theatredaujourdhui.qc.ca/livraisons pour tous les détails

Je reste

Télé

Premier débat des élections présidentielles américaines

Ce soir, Pierre Bruneau animera une émission spéciale sur le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden. Les deux candidats à la présidence aux États-Unis se rencontrent à Cleveland. Le correspondant à l’étranger, Richard Latendresse, ainsi que les analystes Jean-Marc Léger et Emmanuelle Latraverse épauleront M. Bruneau tout au long de l’émission. Le début sera bien sûr diffusé.

Ce soir à 20h30 à LCN

Livre

Autoportrait en chevreuil

L’auteur parisien Victor Pouchet se penche, dans ce roman, sur la vie de l’enfant du « fou du village ». Une vie souvent remplie d’embûches et de moqueries. Elias est toujours très secret et craintif. Il faut dire que son père se dit magnétiseur, médium et « paradoxologue », ce qui entraîne souvent le mépris des autres. Avril s’inquiète pour son ami Elias et elle tentera de comprendre sa réalité.

Sorti le 21 septembre

Web

Lancement de vice E roi

vice E roi fera un lancement virtuel d’album ce soir en direct du Ministère. Le duo présentera leur opus intitulé «L’enfer chez les autres», paru en pleine pandémie. Dans un spectacle qui leur ressemble, les musiciens pourront enfin célébrer cette sortie.

Ce soir à 19h30 sur la page Facebook de vice E roi

EP

Maison-Dieu – Lysandre

La virtuose du piano, Lysandre, se lance finalement en solo avec ce premier EP de quatre titres. Chaque composition porte le nom d’une déesse ou d’un dieu et comporte des paroles douces et imagées. La pop planante de Lysandre envoûte.

Sorti le 25 septembre

Livre

D’autres mondes

Après le succès de «Monstres et fantômes», La Shop a fait paraître aujourd’hui un nouveau recueil de nouvelles d’horreur écrite par des femmes. Quinze nouvelles autrices se sont prêtées au jeu, dont Andréee A. Michaud, Violaine Charest-Sigouin et Lily Pinssonneault. Chacune, avec son style propre, plongera les lecteurs des angoisses effroyables.

Sorti le 29 septembre

Web

Qu’est-ce que la démocratie ?

La réalisatrice Astra Taylor s’est intéressée au mot démocratie dans ce documentaire de 107 minutes. Elle plongera dans l’histoire pour aborder l’autonomie gouvernementale à Athènes, le capitalisme en Italie médiévale ou encore le passé raciste de nos voisins les États-Unis. Des personnalités de divers horizons y sont également interviewées.

Disponible sur ONF.ca depuis le 28 septembre

Album

Amour Colère – Nicolas Michaux

L’auteur-compositeur-interprète Nicolas Michaux a fait paraître vendredi un tout nouvel album en français et en anglais. Le Belge a enregistré l’album aux sonorités très planantes et douces sur l'île de Samsø où il habite une partie de l’année. Ses origines l’ont poussé à mélanger la chanson française, le rock anglais et le new wave ce qui donne un album riche musicalement.

Sorti le 25 septembre

Livre

Guide de l’auto 2021

Avis à tous ceux qui souhaitent s’acheter une voiture prochainement : le nouveau Guide de l’auto est sorti la semaine dernière. Les journalistes et chroniqueurs ont testé les nouveaux modèles de voitures et vous font part des meilleurs choix dans différentes catégories, afin de mieux éclairer votre prochain achat. Le livre comprend également des dossiers spéciaux sur La Manic et des modèles mythiques de Ferrari.

Sorti le 23 septembre