Des opportunités à saisir dans une période obscure, pense un propriétaire de bar

Alors que la plupart des tenanciers de bars sont abattus par la nouvelle fermeture ordonnée par le gouvernement de François Legault, l'un d'entre eux détonne dans son discours, et croit qu'il sera capable non seulement de passer à travers la crise, mais d'ouvrir de nouveaux établissements dès l'an prochain.

Le président du groupe Jegantic, John Edwards Gumbley, croit que les mesures d'aide évoquées par le gouvernement lundi aideront les bars à passer à travers la crise. Selon lui, son groupe, qui détient les restaurants montréalais Bord’Elle, The Farsides et la boîte de nuit Muzique située sur la rue Saint-Laurent, sera même en mesure d'ouvrir l'an prochain assez d'établissements pour «doubler» son nombre actuel.

Bien qu'il juge excessives les mesures annoncées par le gouvernement et qu'il ne croit pas qu'il aurait été nécessaire de fermer tous les bars, M. Gumbley avance que certains établissements étaient déjà dans une situation précaire avant la pandémie. «Si tu faisais bien avant [...] tu es capable de survivre», dit-il, citant en exemple des programmes comme l'Aide d’urgence pour le loyer et la Subvention salariale d’urgence au Canada.

«Si tu as fermé tout l’été sans raison et aujourd’hui tu te retrouves en difficulté, c’est ta faute. On joue sur le même terrain. Personne n’a d’avantages. Tout le monde a les mêmes règlements du gouvernement», a-t-il ajouté.

«C’est triste à dire, et je ne souhaite pas que ce soit le le cas, mais seuls les plus fort s’en sortiont», a-t-il conclu, soulignant la lourde tâche qu’attends les propriétaires.