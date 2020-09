Reconfinement : des tenanciers de bars sont découragés

La fermeture de 28 jours des bars est vue par deux associations de tenanciers comme le dernier clou au cercueil de l'industrie. Ils craignent que plusieurs de leurs membres ferment leurs portes pour de bon, et demandent une rencontre d'urgence avec le gouvernement.

«Ils [le gouvernement] n’ont aucune considération pour nous, zéro!, dit le président de l’Union des tenanciers de bars du Québec (UBTQ), Peter Sergakis. [...] C’est irresponsable et injuste.»

M. Sergakis ainsi que le président de la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec (CPBBTQ), Renaud Poulin, demandent une rencontre d’urgence avec le gouvernement mardi pour tenter de le faire revenir sur sa décision d'ici jeudi.

«Quant à l’aide promise tel qu’annoncée par le premier ministre, M. Sergakis n’y «croit pas. On n’a plus confiance au gouvernement Legault».

«Nos commerces sont détruits à zéro avec les deux fermetures. On veut être compensé à pleine valeur avant la pandémie», a-t-il ajouté.

• À lire aussi: L'aide gouvernementale est suffisante, selon ce proprio de bar

Autres mesures

Québec a imposé plusieurs mesures aux bars depuis le déconfinement, des règles que les deux tenanciers assurent avoir respecté. «Et là ils décident [de nous fermer] aujourd’hui. C’est majeur et on n’a pas été consultés. [...] C’est une insulte et on a été insulté pas à peu près!» lance-t-il.

La semaine dernière, une nouvelle mesure s'était ajoutée : l’interdiction de vendre de l’alcool dans les bars après 23h. M. Poulin aurait aimé continuer dans cette direction. «Ça avait été discuté de fermer à 22h. C’était une possibilité. on ne parlait pas de fermeture», s’étonne-t-il, relatant les discussions qu'il avait eues avec diverses instances gouvernementales.

«Comme M. Arruda dit, il n’est pas payé pour sauver l’économie, mais pour sauver la santé. Mais on ne le paie pas [non plus] pour détruire l’économie inutilement. [...] C’est trop dangereux ce qu’ils font là», a expliqué M. Poulin.

Selon son homologue, la région de Montréal sera celle où les établissements auront le plus de difficultés à se relever, notamment en raison de la «taxation abusive des loyers» et du manque de travailleurs.

Aide

De son côté, le président de la Nouvelle association des bars du Québec (NABQ), Pierre Thibault, s'est consolé lorsqu’il a entendu le premier ministre François Legault dire que des aides seraient accordées aux bars, mais il a hâte d’en savoir plus. «Ça urge!» a-t-il dit

«Même si ça m’enrage de voir que c’est encore de voir les bars et restaurants qui vont être privés d’opérer, la priorité pour la nation québécoise c’est la santé de nos ainés et l’éducation de nos jeunes. [...] Quelqu’un qui ne pense pas comme ça ne comprend pas l’ampleur de la crise», a-t-il conclu.