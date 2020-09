L'UdeM et Concordia continueront les cours à distance cet hiver

L'Université de Montréal (UdeM) et l'Université Concordia ont annoncé lundi qu'elles conserveront leurs modes de fonctionnement actuels durant la session d'hiver et que la majorité des cours se donneront donc à distance.

«La pandémie, comme on le voit, continue d’évoluer et les experts de santé publique estiment que la crise sanitaire demeurera bien présente pour une partie de l’année à venir. Dans ce contexte, nous avons pris la décision de maintenir nos modes de fonctionnement actuels pour le trimestre d’hiver 2021, soit un trimestre pour lequel l’enseignement se fera essentiellement à distance», a indiqué dans courriel le nouveau recteur de l’UdeM, Daniel Jutras.

Cette annonce est survenue quelques heures avant que le gouvernement annonce que la grande région de Montréal passait en zone rouge. La direction de l'UdeM a aussi indiqué que, d’ici mercredi, elle communiquera avec les étudiants au sujet de l’incidence du passage en zone rouge sur les activités universitaires pour les prochaines semaines.

L’UdeM travaille aussi avec les gouvernements afin de trouver une solution pour que les étudiants étrangers puissent venir en sol canadien. «D’ici là, ils ont accès à tous les services à distance qui ont été mis en place à leur intention», peut-on lire dans le courriel.



Rappelons que l’Université de Montréal a décidé d’offrir pour la session d'automne des cours à distance, mais aussi certains en personne lorsque nécessaire. Quelques cours se donnent aussi en mode hybride (les deux options sont disponibles), et en multimodal (une partie du groupe est sur place et l'autre à distance).

Concordia

L’Université Concordia y est allée d’une décision similaire en décidant de continuer à offrir, elle aussi, la majorité de ses cours à distance pour l'hiver.

«Comme nous l’avons fait en mai, nous annonçons cette décision maintenant afin de donner aux membres du corps professoral, de l’effectif étudiant et du personnel le plus de temps possible pour se préparer en conséquence et assurer le bon déroulement du trimestre d’hiver», a indiqué le recteur de l’Université Concordia, Graham Carr, dans un communiqué.

La direction dit aussi prêter une attention particulière «afin de trouver des solutions sécuritaires [avec les gouvernements] aux problèmes qui rendent actuellement les voyages difficiles» pour les étudiants étrangers.