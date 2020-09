COVID-19: les détaillants soulagés de demeurer ouverts

Les détaillants du Québec se disent soulagés de demeurer ouverts dans les régions qui viennent de basculer dans la zone rouge, selon le Conseil québécois du commerce de détail.

«Depuis le début de la pandémie, l’implantation et le respect de nombreuses mesures sanitaires dans l’ensemble des commerces à travers le Québec ont contribué à ne pas aggraver davantage la situation», a indiqué mardi Stéphane Drouin, directeur général du CQCD, par communiqué.

«La distanciation physique dans les commerces a été et demeure une "saine obsession" pour les propriétaires et leurs employés, et la collaboration des clients est excellente», s’est réjoui M. Drouin.

Le CQCD recommande en outre de favoriser les sites québécois quand il s’agit de faire des achats en ligne.

Le gouvernement Legault a annoncé lundi des mesures de restrictions supplémentaires qui affectent le grand Montréal, la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches.

Ces régions ont basculé dans la zone rouge.