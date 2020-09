Des aînés ont plus peur du confinement que de la COVID-19

Après avoir vécu un confinement total extrêmement difficile au printemps dernier, les aînés autonomes en résidences privées craignent de devoir revivre le même cauchemar au cours des prochaines semaines.

C’est ce qu’a fait savoir mardi Luc Maurice, président du Groupe Maurice, qui exploite des résidences pour personnes âgées. «On craint drôlement que dans les prochaines semaines, les directives deviennent de plus en plus coercitives», a-t-il dit en entrevue à TVA Nouvelles.

Le gouvernement a annoncé lundi soir qu’il permettait aux résidents de ces établissements de recevoir la visite d’une personne à la fois ou de proches aidants. Plusieurs s’inquiètent toutefois de voir un retour aux mesures du printemps.

Plus de 150 000 personnes vivent en résidences et de ce nombre, 100 000 sont parfaitement autonomes. «Ces gens-là ont peur de la COVID-19, mais ils ont encore plus peur du confinement parce que le confinement vous tue semaine après semaine», a mentionné M. Maurice.

Selon lui, les résidents ne doivent pas être traités différemment parce qu’ils ont fait le choix de vivre en résidences privées, plutôt que dans un appartement ou une maison. «Je veux juste que ma clientèle soit traitée comme des gens autonomes», a dit Luc Maurice.