Mort troublante d’une femme attikamek : une infirmière aux propos racistes a été renvoyée

Commentant la mort tragique d’une femme attikamek, à l’hôpital de Joliette, le premier ministre François Legault a révélé lundi qu’une infirmière qui a tenu des propos racistes à l’endroit de la femme a été renvoyée.

Il a donné cette information en début d’après-midi durant un point de presse sur la COVID-19.

Il y a quelques jours, Joyce Echaquan, 37 ans, s’est rendue à l’hôpital de Joliette. Selon sa famille et ses proches, la mère de famille avait des douleurs à l’estomac.

Or, lundi, dans une vidéo en direct sur Facebook son entourage a vu Mme Echaquan crier à l’aide. Cette vidéo enregistrée est devenue virale et démontre des propos discriminatoires, racistes et d’une rare violence.

«Esti d’épaisse de tabarnouche... C’est mieux mort ça. As-tu fini de niaiser... câlisse? T’es épaisse en câlisse», murmuraient deux membres du personnel de l’hôpital de Joliette.

«T’as fait des mauvais choix ma belle. Qu’est-ce qui penseraient tes enfants de te voir comme ça? Pense à eux autres un peu... C’est meilleur pour fourrer qu’autre chose, pis on paie pour ça. Qui tu penses qui paie pour ça?»

Ce mardi, les réactions ont été vives.

«Ce n’est pas une exception, c‘est la règle dans les différentes institutions. C’est assez! Combien de fois, combien d’événements, combien de morts va-t-il falloir pour que tout ça cesse? C’est inacceptable de constater qu’encore une fois en 2020, c’est ça le traitement réservé aux personnes autochtones», s’insurge la directrice générale du Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec, Tanya Sirois, une des nombreuses personnes à avoir réagi.

Cette affaire survient au moment où l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL) avait convoqué une conférence de presse pour annoncer un Plan de lutte contre le racisme et la discrimination envers les Premières Nations au Québec.

«Triste coïncidence parce qu’on est à une journée [du premier anniversaire du dépôt] du rapport du juge Viens. Ça serait trop facile de rester isolé dans l’indifférence, de banaliser et de normaliser. C’est un peu l’occasion qui se prête à nous ce matin et de se donner la main et de mettre fin au raciste envers les peuples autochtones », a soutenu le chef de l'APNQL, Ghislain Picard, lors de cette conférence de presse mardi matin.

Le rapport Viens dénonçait notamment le régime de racisme systémique à l’intérieur de l’hôpital de Joliette.

Afin de faire la lumière sur la mort de Mme Echaquan, mère de sept enfants, le Bureau du coroner du Québec tiendra une enquête. Elle sera menée par Me André Cantin.