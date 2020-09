Une balado pour repenser la société

Coup de cœur

Balado : Murray Bookchin – Communalisme ou barbarie

Un an après la manifestation historique contre le réchauffement climatique du 27 septembre 2019, qui a rassemblé un demi-million de personnes à Montréal, les mesures et orientations politiques tardent à véritablement prendre le pli des signaux d’alarme lancés par la science. Dans sa balado intitulée «Les racines de la liberté - Épisode 7 : Murray Bookchin – Communalisme ou barbarie », l’auteur et philosophe Éric Martin propose un survol des idées et du parcours de l’anarchiste Murray Bookchin, qui critiquait notamment, dès les années 1970, la domination de l’humain sur la nature. Un balado d’un peu plus de 30 minutes, tout aussi riche qu’accessible, sur un auteur et philosophe toujours d’une grande pertinence.

Disponible depuis le 5 juillet sur Spotify et Apple Podcasts

Je reste

Livre

Le cri du poisson

Le livre «Le cri du poisson», de l’auteur montréalais André Carpentier, rassemble 14 nouvelles à travers lesquelles on suit certains affligés, certains marginaux, sur qui le sort s’est abattu. Malgré les difficultés, ces hommes et ces femmes chercheront à cerner dans ces épreuves une façon de se comprendre pour enfin trouver leur place dans le monde. La plume est belle et juste, le ton parfois grave mais jamais amer.

Disponible depuis le 9 septembre

Album

The Ascension – Sufjan Stevens

L’artiste Sufjan Stevens propose ici un huitième album en carrière intitulé «The Ascension». L’opus, d’une longueur de 1h20, propose des sonorités d’une pop électronique aux mélodies toujours très convaincantes. Un album qui demeure à la hauteur de la réputation de l’auteur-compositeur-interprète américain.

Disponible depuis le 25 septembre

Activité

Découvrir les musées du Québec depuis son canapé

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BANQ) propose ce soir en ligne une activité tout en en découvertes à travers laquelle il sera possible d’explorer différents musées du Québec alors que des visites 360 degrés et des expériences virtuelles seront proposées. Des représentantes de la Société des musées du Québec et du Musée Pointe-à-Callière pourront répondre à des questions.

Ce soir à 19h via banq.qc.ca.

Courtoisie Musée Pointe-à-Callière

Album

Super Comédie - Peter Peter

L’artiste montréalais Peter Peter propose ici son quatrième album intitulé «Super Comédie». Le musicien y dévoile un son d’une pop toujours aussi lumineuse et mélancolique, nourrie par une orchestration électro.

Disponible depuis le 25 septembre

Web

Mourir dans l’angle mort

L’émission «Enquête» propose ici un nouveau reportage qui cherche à comprendre pourquoi la première vague de la pandémie de la Covid-19 a eu des répercussions aussi dévastatrices, en entraînant notamment la mort de 4 000 personnes dans les CHSLD entre le 23 mars et le 24 juin. L’équipe de journalistes décortique les décisions politiques qui ont mené à cette hécatombe et cherche à savoir s’il aurait été possible de mieux faire.

Disponible depuis le 25 septembre

Tennis

Internationaux de France

Les Internationaux de France ont débuté le 27 septembre et se poursuivront jusqu’au 11 octobre. Les athlètes canadiens Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Milos Raonic, Eugenie Bouchard et Leyla Annie Fernandez tenteront de succéder à l’Espagnol Rafael Nadal et à l’Australienne Ashleigh Barty, champions en 2019. RDS diffusera aujourd’hui le deuxième tour du tournoi.

Aujourd’hui à partir de 7h sur les ondes de RDS

WENN.com Rafael Nadal

Livre

Le temps des mortels

La socioanthropologue et autrice Luce Des Aulniers propose avec le livre «Le temps des mortels : Espaces rituels et deuil» un essai cherchant à réfléchir sur la place qu’occupent nos rituels funéraires dans nos sociétés, leur évolution à travers l’histoire, et ce qu’ils peuvent dire de notre conception de la vie et de la mort.

Disponible depuis le 15 septembre

Livre

Le théâtre contemporain au Québec

Le livre «Le théâtre contemporain au Québec», dirigé par Gilbert David, professeur associé au Département des littératures de langue française de l’Université de Montréal, avec la collaboration de Hervé Guay, Hélène Jacques et Yves Jubinville, cherche à retracer l’évolution des pratiques dramaturgiques et scéniques au Québec entre 1945 et 2015.

Disponible depuis le 29 septembre