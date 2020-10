Centre-ville de Montréal: encore peu d’employés se rendent au bureau

Les employés ne s’empressent pas de revenir au centre-ville de Montréal et la deuxième vague de COVID-19 qui a fait basculer la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) en zone rouge, n’aidera en rien les choses.

À peine plus du tiers des entreprises interrogées entre le 14 et le 18 septembre par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) – avant le passage en alerte maximale – ont indiqué que le pourcentage de leurs employés se rendant au bureau est supérieur à 20 %, une situation qui pèse lourd sur les commerces de proximité qui ne peuvent pas non plus s’appuyer sur les touristes.

Une augmentation de la fréquentation des espaces de bureaux du centre-ville est toutefois attendue, bien qu’elle commande une certaine patience et pourrait être revue à la lumière de l’évolution de la pandémie. Ainsi, 38 % des 842 répondants ont indiqué à la CMMM qu’ils anticipent un taux d’occupation des bureaux de 25 % en novembre et près de 63 % des entreprises s’attendent à atteindre ce même quart de capacité d’ici janvier prochain.

Inquiétude

«Notre coup de sonde démontre qu’une forte majorité d’entreprises s’inquiètent toujours de la perte de vitalité du centre-ville de Montréal», a indiqué mercredi la CCMM, par communiqué.

Selon la CCMM, 81,8 % des dirigeants sont inquiets par la baisse de l’achalandage et de l’activité économique au centre-ville, comparativement à 78 % en juillet dernier.

À la suite des mesures d’aide accordées par les différents ordres gouvernementaux, les gens d’affaires installés dans le cœur de la métropole québécoise craignent dans une proportion de 83,4 % de subir une augmentation de taxes et d’impôt dans les mois et les années à venir.

Quatre dirigeants sur cinq croient avoir déployé des mesures sanitaires suffisantes pour assurer la poursuite de leurs activités malgré le fait que la crise perdure et va perdurer pendant des mois, voire des années.

«Cela explique sans doute que les autorités publiques n’aient pas émis de nouvelles règles ou restrictions pour le retour des employés en présentiel dans le contexte du passage en zone rouge du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal», a indiqué la CCMM.