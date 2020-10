Montréal : une application pour faciliter l’accès aux stationnements du centre-ville

Afin d’améliorer l’accès au centre-ville et ses commerces, la Ville de Montréal a lancé mercredi une application mobile qui va faciliter la recherche d’un stationnement pour les automobilistes.

L’application nommée P$ Montréal Centre-Ville, qui a pour but de faire profiter davantage de l’offre de stationnement déjà disponible plutôt que d’en ajouter, va permettre de géolocaliser sur une carte plusieurs stationnements privés du centre-ville et offrir ainsi aux automobilistes de s’y diriger plus facilement.

• À lire aussi: La Ronde ferme pour 2020

Certains stationnements privés vont être offerts au même tarif qu’un parcomètre, soit ceux de la Place Montréal Trust, de la tour KPMG et du 1250 René-Lévesque Ouest.

« Améliorer l’expérience des visiteurs au centre-ville qui choisissent de s’y rendre en voiture passe notamment par un accès plus facile à tous les stationnements offerts, a fait part la mairesse de Montréal, Valérie Plante. J’invite les Montréalaises et les Montréalais à profiter de cette nouvelle application pour encourager les commerçants du centre-ville et leur démontrer leur soutien en cette difficile période. »

Au cours des prochaines semaines, d’autres stationnements privés pourraient se joindre au projet lancé par l’Agence de mobilité durable afin d’offrir un tarif similaire aux parcomètres. Actuellement, 500 places sont offertes à ce prix.