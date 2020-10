Un hymne féministe tendre pour Coeur de Pirate

Vous avez votre soirée de libre? Voici ce que le 24 Heures vous suggère aujourd'hui côté culture.

Coup de cœur :

Vidéoclip

T’es Belle – Cœur de Pirate

Béatrice Martin alias Cœur de Pirate met sa plume et sa voix au service d’une cause qui la dépasse sur «T’es Belle». Cette nouvelle chanson accompagnée d’un vidéoclip tendre s’impose vraiment comme l’hymne féministe dont on avait besoin, surtout après la seconde vague du mouvement #MoiAussi.

Je sors :

Spectacle

Canada’s Drag Race au Drive-In

Rare proposition scénique à ne pas avoir été annulée en raison du reconfinement, ce spectacle mettant en vedette Rita Baga, Priyanka et Kiara respecte toutes les normes sanitaires. C’est dans le confort de notre auto (encore faut-il en avoir une) qu’on pourra se pâmer devant les plus belles tenues et lip sync des plus belles drag queens du pays de la feuille d’érable.

Ce soir à 19h au Royalmount - 8315 chemin Royen

WENN.com Rita Baga à Calgary dans le cadre de la tournée «Canada's Drag Race in Drive-In»

Arts visuels

Fenêtres intempestives

Marin Blanc, la femme derrière moult pochettes de disques québécois dont la dernière de Patrice Michaud, enjolivera de son travail l’une des artères les plus mal-aimées d’Hochelaga. Cybèle Beaudoin-Pilon, Fannie Bittner-Dumas et Dominique Yelle participent elles aussi à cette offensive de joie dans les vitrines de quatre commerces qui ont pignonsur la rue Sainte-Catherine Est.

Du 1er au 31 octobre sur la rue Sainte-Catherine Est entre les rues William-David et Bennett

COURTOISIE / Hélène McKoy L'oeuvre de Marin Blanc présentée dans le cadre de l'exposition «Fenêtres intempestives»

Je reste :

Album

Renegade Breakdown - Marie Davidson

Elle est de Montréal, mais son étoile transcende les frontières du 514 ou du 438 depuis déjà fort longtemps. Révélée au sein du duo synth pop Essaie Pas, la brillante Marie Davidson se prête cette fois à une exercice de style ancré dans les années 1980 qui plaira forcément à ceux qui ont grandi au son de Madonna et Mitsou.

Disponible depuis le 25 septembre

Livre

L’autre moitié de soi

Brit Bennett vient consolider sa place aux firmaments des auteurs importants du moment avec cette saga familiale enlevante, mais surtout terriblement en phase avec les préoccupations sociales du moment. Droit des personnes noires, réalités trans, discrimination systémique... Ce roman ne pourrait pas être plus en osmose avec notre époque.

Disponible depuis le 17 septembre

Album

Generations - Will Butler

On le confond avec son aîné qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau, son complice au sein d’un groupe montréalais à peine connu et répondant au nom d’Arcade Fire. Pourtant, Will ne manque pas de verve et de fougue. Cet album en témoigne, plus que jamais.

Disponible depuis le 25 septembre

Chanson

Signal – CRi avec Daniel Bélanger

Presque deux ans après avoir remodelé «Fous n’importe où» à son goût avec la voix de Charlotte Cardin, CRi (né Christophe Dubé) fait équipe avec le créateur de «Rêver mieux» le temps d’un morceau planant qui en évoque les sonorités. C’est doux.

Mode

La collection Ciel pommelé

On reconnaît Noémiah à ses coupes vaporeuses, ses robes intemporelles qu’on croirait tout droit sorties d’un recueil de contes. Estée Preda, elle, s’est fait un nom avec ses motifs floraux et animaliers, son univers féérique lui aussi empreint de nostalgie et de magie. Autant dire que cette seconde collaboration entre les deux femmes allait de soi.

En vente via noemiah.com

Melika Dez Collection de Noémiah avec Estée Preda

Humour

Pierre-Yves Roy-Desmarais

« Ça va mal », chante-t-il à tue-tête dans le méga tube homonyme, mais ce n’est pas une raison pour arrêter de rire. À l’instar de Arnaud Soly ou Math Duff, Pierre-Yves Roy-Desmarais a su tirer le meilleur profit de la pandémie. Ce soir, d’ailleurs, il participe au «Wi Fi Comédie Club» de Phil Roy auprès de Jo Cormier et Daniel Grenier.

Ce soir à 20h via yoop.app