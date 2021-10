26 activités à faire durant le mois d'octobre à Montréal

Partager







Octobre: le mois des lattés, des randonnées en forêt et des manteaux oversized, question d’être bien à l'aise lorsqu’on sort se promener le week-end.

À pareille date l’an dernier, le grand Montréal basculait en «zone rouge», ce qui voulait dire que plusieurs types d’établissements, dont les restaurants, les bars et les cinémas, devaient obligatoirement fermer leurs portes.

C’est pourquoi, en ce mois d’octobre 2021, il faut profiter de ce que Montréal a à nous offrir et encourager les établissements en les visitant au cours des quatre prochaines semaines!

Voici donc 26 activités à inscrire à votre agenda pour le mois d'octobre:

1. Découvrir un restaurant qui vient d’ouvrir

Profitez des soirées fraîches pour découvrir un des restaurants récemment ouverts à Montréal. Bien que les derniers mois aient été difficiles (et le sont encore), certains restaurateurs ont réussi à mettre sur pied leur projet de resto et il faut les encourager!

2. Faire le plein de cinéma au Festival du Nouveau Cinéma de Montréal

Du 6 au 17 octobre, Montréal se met en mode cinéma pour la 50e édition du populaire Festival du Nouveau Cinéma. En plus de plusieurs excellents films en salle, d’autres évènements, comme des tables rondes, un déjeuner réseautage, des classes des maîtres et bien plus, ont lieu virtuellement comme en présentiel.

Tous les détails et l’achat de billets ici.

3. Se louer une chambre d’hôtel en amoureux pour un staycation

Après un été de retrouvailles entre amis, un petit week-end à l'hôtel fera certainement un bien fou à votre couple!

4. Organiser une date au parc à chiens

Pour les parents canins, une sortie au parc à chiens est toujours une bonne idée. Enfilez une grosse laine et glissez quelques bières dans votre sac. Vous pourrez laisser votre toutou s'amuser tandis que vous passerez du bon temps, entouré de chiens.

5. Se lancer dans la décoration d’une pièce de son appartement

C'est le moment idéal pour repenser la déco de votre appartement!

6. S’amuser au pop-up d'arcade rétro du North Star Pinball

Le bar du Plateau se transporte cet automne en plein centre-ville, sous l'immense verrière du Time Out Market Montréal. Les Montréalais pourront donc se divertir entre deux bouchés avec des jeux pinball classiques, des jeux d'arcade dont Pong et Pac-Man, du hockey sur table avec une machine Super Chexx de l'ancienne école et même un photomaton analogique.

705, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

7. Faire un souper raclette avec des amis

Avec l'arrivée de l'automne, la raclette fera son grand retour! Ouvrez-vous une bonne bouteille de vin et profitez-en pour cuisiner en gang.

Que ce soit pour une date Tinder ou pour célébrer un anniversaire avec votre douce moitié, visiter les Jardins de lumière au Jardin botanique est sans doute la sortie parfaite pour les couples cet automne.

Le festival Invasion Cocktail revient en force du 6 au 16 octobre avec la 8e édition. Quelques bars de Montréal et des environs proposeront des cocktails originaux que vous devez absolument essayer si vous êtes un amateur de mixologie! Sachez que vous n’avez qu'à télécharger un passeport Invasion Cocktail gratuitement en ligne pour obtenir 20% de rabais sur les cocktails dans les bars.

10. Faire une croustade aux pommes

Après être allé faire l’activité la plus «instagrammable» de l'automne, il est temps de vous mettre à la confection de tartes à offrir à la famille et aux amis!

11. Essayer de faire des œuvres d’art à l’aquarelle

Pourquoi ne pas essayer de devenir un artiste ce mois-ci? En plus d'être extrêmement relaxante, la peinture permet d'extérioriser ses angoisses. Qui sait, peut-être vous découvrirez-vous un nouveau talent?

Durant tout le mois d’octobre, le burger bar La Belle et La Bœuf servira tous ses burgers avec un pain rose pour amasser des sous pour la Fondation du cancer du sein dans le cadre du mois de la sensibilisation. Voilà une bonne excuse pour aller se bourrer la face!

13. Marcher partout dans Montréal pour trouver les plus beaux paysages d’automne

Montréal regorge de beaux paysages. Partez donc à la recherche de ces derniers, avec votre caméra, ce mois-ci!

14. Se lancer un défi de 28 jours sans déchets

Le changement de saison représente une bonne occasion d'apporter des changements dans sa vie. Pourquoi donc ne pas revoir sa façon de consommer et essayer d'avoir un impact positif sur l'environnement?

Si vous avez envie de vous gâter un peu, allez y faire un tour pour vous acheter de la belle décoration, une revue locale, une jolie affiche ou tout simplement pour «zieuter»!

L'auteure a lancé tout récemment un roman sur le désir, l’amitié, l’insouciance, un hymne à la jeunesse, à la sensualité, à l’été. Voilà une lecture à dévorer avant d'aller se coucher!

17. Regarder un concert du DJ Kora enregistré au Géoparc mondial UNESCO de Percé

Le 28 août dernier, le DJ et producteur montréalais de réputation internationale Kora en mettait plein la vue sur la plateforme suspendue dans le vide surplombant le rocher Percé et l’île Bonaventure. Certains chanceux ont pu y être pour danser aux sons de la musique, mais le 14 octobre, tout le monde pourra vivre l'expérience puisque l'événement sera diffusé sur Facebook, page de PASDEROCHE et Kora, à 20h.

18. Faire le tour des friperies dans le Mile-End

Partir à la découverte du Mile-End est toujours agréable. Profitez-en pour faire des trouvailles dans les nombreuses friperies du quartier.

19. Monter le mont Royal

Même si ce n'est pas très original, monter le mont Royal est toujours une belle activité à faire, particulièrement à l'automne. Cela prend environ 45 minutes et la vue sur la ville est tout simplement magnifique.

Le studio Yoga Club, reconnu pour ses cours créatifs et ses excellentes listes de lecture énergisantes, a déménagé ses pénates dans le Mile-Ex! Plus d'espaces et plus de lumière sont au rendez-vous. Le local est magnifique, les cours toujours aussi agréables, alors c'est à découvrir ce mois-ci!

Si vous habitez dans un autre coin de la ville, il y a fort à parier que vous n’avez pas le réflexe de traverser la 40 pour fréquenter les commerces d’Ahuntsic. Et pourtant, plusieurs bonnes adresses de cet arrondissement méritent le détour. Cafés, buvettes, restaurants, boutiques, bars: Ahuntsic est beaucoup plus le fun que vous ne le croyez!

L’INFINI est une expérience immersive grandiose qui vous transporte à bord de la Station spatiale internationale dans un parcours sensationnel d’une heure. L'expo se termine le 7 novembre, alors vous avez tout le mois d'octobre pour y aller.

23. Écoutez des films sur un matelas dans le salon

Il n'y a rien de plus excitant que d'organiser une soirée cinéma, confortablement installé sur votre matelas dans le salon. En plus, si vous vous endormez avant la fin du film, vous pourrez y passer la nuit sans problème.

24. Se gâter avec un latté à la courge du Hélico

Le Hélico de Hochelaga-Maisonneuve sert un incroyable latté à la courge qui vaut absolument l'arrêt un dimanche matin un peu gris.

25. Faire le plein de vins nature au Lapin Pressé

Ce café de l'avenue Laurier propose de belles bouteilles de vin nature à emporter. Commandez-vous un bon grilled-cheese pour accompagner le tout!

Une manucure, ça fait toujours du bien. Chez Primerose, vous serez aux petits soins.

