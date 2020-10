Alcooliques anonymes s'attend à une hausse d'appels

L'organisme Alcooliques anonymes (AA) s'attend à une hausse de 25 à 30 % des appels au cours des prochains jours en raison des mesures de confinement annoncées lundi par le gouvernement Legault pour les régions en zone rouge.

Lors des trois premières semaines de la première vague, le nombre d’appels reçu par les AA est passé de 1000 à 2300 par mois. Au niveau des courriels reçus, le nombre a quadruplé pour la même période, souligne le coordonnateur de l’information publique pour le sud-ouest du Québec, Lucien J*.

«Dans le temps, il y avait eu beaucoup de rechutes. On craint beaucoup que s’il y a un reconfinement, ça va être très difficile pour les gens qui ont des problèmes avec l’alcool», a-t-il souligné, en précisant que les journées sont déjà bien occupées aux quatre centres d'appel de l'organisme.

Soutien à distance

Avec un second confinement, il sera impossible pour les centres situés en zone rouge de tenir des réunions en personne. Mais les AA ont innové en avril et proposent à présent des rencontres par Zoom ou par téléphone, disponibles à plusieurs moments dans la journée.

Certains membres ont d'ailleurs contacté l’organisme, car ils n'ont pas accès à internet. «[Il y en a] plus qu’on pense. Les gens qui arrivent de la rue ou qui ont perdu leur "job" et qui viennent juste d’arrêter de boire, souvent, ils ont tout perdu», a dit celui qui invite ces personnes à composer le numéro de la ligne d’aide.

«On veut qu’il y ait le plus de gens possible qui demandent de l'aide et on veut qu’ils y aient accès. N’importe qui peut nous appeler. [...] C’est important de parler pour sortir le méchant. Les gens ont la chance de parler et ça fait du bien, même si c’est deux minutes», a-t-il expliqué.

*Le nom de famille de Lucien n'est pas mentionné pour préserver son anonymat.

Numéro pour les réunions téléphoniques de l'organisme Alcooliques anonymes: 1 855 610-2849

Pour consulter les numéros par secteur ou pour contacter l'organisation par courriel: aa-quebec.org