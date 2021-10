Découvrez la tendance coloration de l’automne parfaite pour les brunes, le «pumpkin spice»

Partager







La folie du «pumpkin spice» se transmet jusque dans les tendances coloration cet automne! Plusieurs coiffeurs appliquent sur la tête de leur cliente une coloration brune qui tire légèrement vers le roux, et qui nous rappelle sans aucun doute le fameux café automnal à la citrouille épicée.

Cette coloration convient parfaitement aux brunettes qui souhaitent pâlir leur crinière de façon naturelle ou subtile ou encore aux blondes qui veulent foncer leurs crinières pour la saison fraîche.

Les reflets, subtilement roux, réchauffent le teint, et la base plus foncée, nous permet de ne pas trop nous soucier des retouches et repousses!

Le roux est une couleur phare de l'automne de 2021 et est adopté par de nombreuses célébrités.

Ce roux plus neutre peut être porté de plusieurs façons: sur une tête pleine :

Ou encore en reflets, pour un look un peu plus ombré et qui demande moins d’entretien.

On peut aussi s'amuser avec la tendance des mèches larges qui encadrent le visage!

Cette coloration automnale peut être un bon point de départ pour celles qui pensent à devenir rousses, mais qui n'ont pas encore amassé assez de courage! Avec ces jolis reflets, on peut tester la teinte sur notre crinière sans trop s'y commettre, puisqu'il est facile de retourner au brun si jamais on le souhaite.

Si le roux est une coloration un peu trop audacieuse pour vous, découvrez toutes les tendances les plus prisées de l'automne 2021

