OFF Jazz: le concert expérimental de Sienna Dahlen

La musicienne Sienna Dahlen présentera samedi soir, dans le cadre de l’OFF Festival de Jazz, un spectacle diffusé en ligne qui marquera le lancement de son tout nouvel album «Mûremers».

Pour sa 21e édition, l’OFF Jazz devait tenir cet automne une édition hybride en présentant des spectacles en salles, pour un public restreint, tout en les diffusant en direct via sa page Facebook. Le récent passage de Montréal en zone rouge aura malheureusement obligé l’organisation comme les musiciens à s’en tenir uniquement au volet numérique.

«C’est dommage, mais on fait ce qu’on peut, on est chanceuses en fait que ça ait lieu quand même», a indiqué Sienna Dahlen, qui venait d’apprendre la nouvelle.

La pianiste et chanteuse, à qui l’organisation du festival a donné une Carte blanche pour son concert de samedi soir, présentera son nouveau projet artistique Dóttir & Amies. La compositrice sera accompagnée de l’artiste sonore Véro Marengère, avec qui elle forme le duo Dóttir. Les musiciennes Claire Devlin, au saxophone ténor, et Ana Dall’Ara-Majek, à la thérémine, se joindront à elles pour ce spectacle qui ne résonnera maintenant que pour les internautes.

PHOTO COURTOISIE L'artiste sonore Véro Marengère, du projet artistique Dóttir, présentera le spectacle «Dóttir & Amies» avec la musicienne Sienna Dahlen samedi soir dans le cadre de L’OFF Jazz. PHOTO COURTOISIE Mathieu Robillard

«Je ne peux pas parler pour les autres, mais de mon côté, c’est la première fois que je performe sans public, a dit la musicienne. Je savais que ça allait être enregistré et diffusé pour les gens, mais en même temps, en ayant un public sur place, tu oublies un peu que c’est ça qui se passe, et tu rentres vraiment dans ton mode de performance, tu vois les gens et tu fais un échange avec les gens. Là, ça va être un échange avec nous-mêmes plutôt, mais ça va être cool aussi.»

«Je pense que le grand défi pour moi, ce sera d’oublier que finalement, c’est “juste” un enregistrement qu’on a, a-t-elle poursuivi. C’est une performance en même temps parce qu’on sait qu’il y a des gens, c’est juste qu’ils ne sont pas présents sur place. Ce sera juste une autre affaire, surtout avec le genre de musique qu’on fait, c’est tellement immersif, dans le moment et spontané que je suis certaine qu’on va être transportées dans le moment quand même.»

Murmure

Le nouveau projet artistique de Sienna Dalhen intitulé Dóttir, que la compositrice présentera à travers sa Carte blanche, se distingue de ses précédents albums par l’aspect improvisé et expérimental qu’il recèle. Le dernier album solo de la musicienne, intitulé «Ice Age Paradise» et lancé en 2016, proposait des pièces jazz aux constructions musicales plus classiques et définies d’avance.

«Par le passé, j’ai fait partie de soirées parfois où on faisait de la musique expérimentale et où j’étais invitée, ou d’autres fois où j’ajoutais des voix pour un groupe, mais là c’est vraiment un projet personnel et c’est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps», a expliqué la chanteuse jazz, qui a fait quelques allers-retours entre Val-Morin, l’endroit où elle demeure actuellement, et Montréal pour la composition de l’album.

«Je voulais me lancer dans un projet où le focus c’est une musique qui est à la fois spontanée et improvisée, mais en même temps où on fait beaucoup d’édition et où on choisit ensuite les bons morceaux pour les mélanger ensemble», a-t-elle poursuivi.

Ces morceaux, ils proviennent de quelques séances d’improvisation que la musicienne a tenues avec sa complice Véro Marengère dans la dernière année. L’album qui en résulte, intitulé «Mûremers», propose ainsi des sonorités très électro et jazz, où l’improvisation musicale se joint élégamment au raffinement des textures sonores et du travail de studio.

Le titre de l’opus se veut d’ailleurs une superposition de différents sens où, à l’oral, on peut retrouver les idées de la mer, du mûr, de la mère, et, finalement, du murmure.

«Dans un murmure, on ne sait pas exactement ce que la personne dit, a expliqué la musicienne. Et il y a ça aussi dans la musique, il faut écouter de très proche pour comprendre ce que je dis parfois, ou ce que Véro dit, pour bien entendre le son.»

Le spectacle Dóttir & Amies aura lieu samedi soir à 18h via la page Facebook de l'OFF Festival de Jazz. L'album «Mûremers» est disponible depuis le 1er octobre sur Bandcamp et sur le site de l'étiquette Jeunesse cosmique.