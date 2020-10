La famille de Joyce Echaquan se tourne vers la justice

La famille de Joyce Echaquan, cette femme de Manawan décédée dans des conditions tragiques, va saisir la justice pour «obtenir une réparation juste et appropriée».

C’est ce qu’a fait savoir vendredi l’avocat Jean-François Bertrand, qui représentera la famille éplorée. Selon ce dernier, «les temps doivent changer».

Le décès de Joyce Echaquan a créé une onde de choc partout au Québec. La femme attikamek est morte lundi au Centre hospitalier de Lanaudière, dans la région de Joliette, après avoir publiée une vidéo en direct montrant des professionnelles de la santé la maltraiter et prononcer des propos racistes à son égard.

«En raison des circonstances entourant le décès de Mme Echaquan, combinées au traitement raciste et dégradant qu’elle a injustement et tristement subi, la famille de cette dernière souhaite obtenir une réparation juste et appropriée en plus de s’assurer que de tels gestes discriminatoires et répétés, d’une violence inconcevable à l’égard des autochtones, cessent enfin», ont fait savoir la famille et la communauté.

MARIO DURIEUX/AGENCE QMI Une manifestation s'est tenue, le mardi 29 septembre 2020, en soirée, à Joliette et à proximité de l'hôpital de la ville pour réclamer justice après la mort de Joyce Echaquan, le lunid 28 septembre 2020. PHOTO MARIO DURIEUX/AGENCE QMI

Une conférence de presse est d’ailleurs prévue vendredi après-midi au Centre d’amitié autochtone de Lanaudière. Outre Me Bertrand, avocat désigné de la famille et de la communauté, y participeront, la famille de Joyce Echaquan, le chef de la communauté Atikamekw de Manawan, Paul-Émile Ottawa, ainsi que certains représentants de la communauté Atikamekw

«Nous exigeons une rencontre au niveau Nation à Nation avec le premier ministre [François Legault] dans les plus brefs délais», a dit ce dernier, tout en réclamant que des «mesures concrètes et réelles» soient prises immédiatement pour qu’un tel évènement ne survienne plus jamais.

«La triste histoire de Mme Echaquan démontre une fois de plus que rien n’a changé, les autochtones sont victimes de préjugés et de discrimination injustifiés», a ajouté Me Bertrand.

À quelques reprises depuis lundi, le premier ministre Legault a insisté pour dire que cet évènement était «totalement inacceptable». Il avait annoncé dès mardi qu’une infirmière qui a tenu ses propos racistes avait été renvoyée. Depuis, une préposée aux bénéficiaires a aussi été congédiée.

M. Legault s’est également entretenu au téléphone avec le conjoint de Joyce Echaquan, Carol Dubé, et le chef du Conseil des Atikamekw de Manawan, Paul-Émile Ottawa. Vendredi matin, il devait rencontrer le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard, en compagnie du ministre de la Santé, Christian Dubé, à Montréal.

À l’Assemblée nationale, il y a eu une minute de silence au Salon bleu. Un peu avant, une motion a été adoptée à l’unanimité rappelant «que la mort tragique de Joyce Echaquan cette semaine est l'exemple concret que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir afin d'offrir aux peuples autochtones toute la dignité qui leur revient de droit».

Plusieurs enquêtes ont aussi été déclenchées depuis lundi. Le Bureau du coroner du Québec doit faire la lumière sur cette mort et la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière a ouvert aussi la sienne.