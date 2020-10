Nouveau Marc Levy: 9, le chiffre magique

Coup de cœur

LIVRE

C’est arrivé la nuit

Le prolifique auteur Marc Lévy lance une nouvelle série de 9 tomes, qui commence par le premier C’est arrivé la nuit où l’on fait la découverte d’une série de personnages uniques et fascinants, comme des hors-la-loi au cœur d’or, des vilains, des manipulateurs, des assassins en col blanc, des escortes magnifiques ou encore des journalistes qui n’ont pas froid aux yeux. L’intrigue nous tient en haleine comme tout bon suspense et parmi ces 9 tomes et dans ce groupe de 9 personnages colorés, se construit une grande épopée.

* Sorti le 29 septembre

Je sors

ART

Je suis une femme d’octobre

Sur un parcours immersif, le Théâtre Espace Go vous invite à découvrir la nouvelle expérience déambulatoire Je suis une femme d’octobre qui se tiendra jusqu’au 31 octobre prochain. Ce projet pluridisciplinaire marie œuvre murale, exposition de photos d’archives à l’extérieur, création de récits et de balados, de même que l’activité participative Nos héroïnes. L’Espace Go souligne en même temps l’anniversaire de la crise d’octobre, les 50 ans de mobilisation de femmes, deux événements ont eu un impact profond sur les transformations de la société. L’exposition photo déambulatoire présente donc 25 clichés sur le boulevard Saint-Laurent, de diverses manifestations illustrant ces femmes qui ont été actrices de changement dans le monde.

* Demain dès 15h sur le boulevard Saint-Laurent entre Marie-Anne et Maguire

Je reste

WEB

Dans l’Arc-en-ciel

Sur la plateforme numérique Dans l’Arc-en-ciel, des artistes et les instances gouvernementales de la Santé publique unissent leurs forces pour souligner le travail incommensurable du personnel soignant québécois, durant la crise du COVID-19. Depuis juin dernier, le site Dans l’Arc-en-ciel a présenté une série de 30 capsules vidéo d’une durée de 3 à 7 minutes qui saluent le parcours de femmes et d’hommes qui sont devenus de véritables héros et une source d’inspiration dans leur milieu de travail. D’ailleurs, les trois dernières capsules qui ont été mises en ligne, cette semaine, mettent en vedette la comédienne Christine Beaulieu, qui rend un chaleureux hommage au Dr Karl Weiss.

*Disponible au danslarcenciel.com

DOCUMENTAIRE

Le dernier felquiste

Les Productions Déferlantes présentent un documentaire fascinant sur l’événement de la crise octobre, qui d’ailleurs souffle ses cinquante bougies cette année. La série documentaire originale de six épisodes cherche encore des réponses. Les journalistes Antoine Robitaille et Dave Noël fouillent sur ce mouvement majeur du Front de libération du Québec (FLQ) qui continue de susciter tant d’émotions. De nombreuses questions restent encore sans réponse. En effet, le 29 mars 1971, le leader du FLQ Mario Bachand est retrouvé mort dans un appartement de Paris. À ce jour, personne n’a été arrêté pour ce crime. Qui l’a assassiné? Les hypothèses principales convergent vers des suspects, dont certains sont toujours en vie...

* Exclusivement disponible sur le Club illico depuis le 1er octobre

LIVRE

Ricardo à la plaque

Cet automne, le populaire animateur et chef Ricardo lance un tout nouveau livre : Ricardo à la plaque. En effet, la plaque à cuisson devient l’outil vedette dans ce bouquin qui nous apprendra comment l’utiliser à diverses occasions et à tous les repas! À travers ses 75 recettes, Ricardo aborde ainsi une nouvelle approche où les ingrédients, la simplicité et la convivialité sont au cœur de la cuisine. Découvrez comment faire des tuiles de parmesan aux amandes, une pizza aux tomates et au fromage, une quiche aux asperges, des boulettes végétariennes et, bien sûr, un biscuit géant aux brisures de chocolat.

*Sorti le 1er octobre

TÉLÉ

Unis pour le Liban

Après l’explosion qui a dévasté la capitale du Liban, Beyrouth, le 4 août dernier, un événement télévisuel caritatif réunit de nombreux artistes en soutien au peuple libanais. La soirée débutera par la diffusion d'un reportage de la journaliste Elise Lucet, qui reviendra sur les faits tragiques de cette journée. Puis, un grand concert de soutien suivra sur la scène de L'Olympia, à Paris, sous forme de téléthon. Présenté par l’animateur Nagui et dirigé par le trompettiste Ibrahim Maalouf, plusieurs artistes français, libanais et internationaux ont répondu à l'appel, pour exprimer leur fraternité avec le peuple libanais.

* Ce dimanche à 21h à TV5

CONCERT

Susanna Mälkki et la Symphonie inachevée de Schubert

La chaîne de télévision MEZZO LIVE HD, référence mondiale en musique classique, jazz et danse, présente ce soir en direct le concert de la cheffe d’orchestre finlandaise Susanna Mälkki à Montréal. Sous sa direction, l’Orchestre symphonique de Montréal offrira La Symphonie inachevée de Schubert. À sa troisième visite dans la métropole, c’est en direct de la Maison symphonique de Montréal que la cheffe d’orchestre livrera une performance passionnée, digne des plus grands concerts de musique classique en Europe.

*Ce soir à 20h sur les ondes de MEZZO LIVE

MUSIQUE

Festival OFF JAZZ

Suite à l'annonce du gouvernement de la fermeture des salles de spectacle à Montréal, l’OFF Festival de jazz se réinvente et propose une programmation 100% numérique. Pour cette 21e édition, une programmation virtuelle est mise sur pied et est composée de quatre concerts présentés gratuitement et retransmis en direct sur sa page Facebook, ce week-end. Retrouvez le trio Gentiane MG, qui vous fera découvrir leur deuxième opus intitulé Wonderland. Puis, immiscez-vous dans l’univers musical de Simon Legault, qui présentera les compositions de son plus récent album Liminal Spaces et laissez-vous transporter par le nouveau projet jazz-électro de l’artiste montréalaise Sienna Dahlen.

* Ce soir et demain à partir de 18h en direct de la page Facebook du Festival OFF JAZZ

TÉLÉ

Fiction + documentaire

Que diriez-vous de visionner cet automne une fiction sur une personnalité historique suivie d’un documentaire sur cette même personnalité? Cet automne, la chaîne PLANÈTE+ diffusera les samedis soir Fiction + documentaire qui permettront aux téléspectateurs de découvrir sous un angle nouveau des personnalités qui ont marqué l’histoire en comparant la vision d’une œuvre de fiction à celle d’un documentaire. Cette série débutera par Napoléon, ce samedi, et se poursuivra avec Marie Curie, Chaplin, Paul Gauguin, Marguerite Duras et Auguste Rodin.

* Demain soir à partir de 19h sur les ondes de Planète +