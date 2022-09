SOJA & CO dévoile une nouvelle collection de chandelles parfaites pour accueillir l'automne

Partager







Les bougies parfumées de la marque québécoise SOJA & CO. sont un incontournables quand l’on souhaite créer une ambiance feutrée et une expérience olfactive hors du commun et sa collection automnale ne vous décevra pas.

Si vous avez tendance à acheter vos bougies dans les grandes surfaces, on vous propose d’aller faire un tour sur le site de SOJA & CO., qui fabrique ses chandelles à la main à Montréal, dans de jolis pots de vitre ambrée réutilisables. La marque offre des produits 100% véganes et sans cruauté et pour chaque commande effectuée sur leur site, un arbre est planté.

Courtoisie Soja & Co

Cette année, pour plonger notre logis d'automne, SOJA & CO. propose plusieurs fragrances pour tous les goûts en matière de parfums : sucrés, épicés, boisés, frais, etc. Aussi, l’entreprise d’ici propose deux types de mèches : l’une en bois, pour un effet sonore de feu craquant et l’autre traditionnelle, en coton.

Collection de bougies

Matcha + Épices - de 13$ à 29$

Pour les amateurs complexe, cette bougie combine la fraîcheur du matcha aux effluves réconfortantes des épices. Une touche de vanille réchauffe la pièce d'une touche gourmande.

Pomme + Citrouille + Orange - de 13$ à 29$

Cette bougie s’adresse aux amateurs de chandelles classiquement automnales. Légèrement sucrée grâce à la pomme, la citrouille épicée lui apporte une complexité agréable, grâce à ses épices et sa pointe fruitée.

Citrouille + Tabac - de 13$ à 29$

Ce chandail sent comme si vous avez mis les pieds dans une boutique de vêtements luxueuse et hors de prix. Son odeur chaleureuse de tabac et de l’écorce d’orange et enveloppante des épices d’automne et nous donnent envie de nous emmitoufler dans une couverture en lisant un bon livre.

Pour la maison:

Nouveauté dans la gamme SOJA & CO., un nettoyant pour la maison, un diffuseur à roseaux et un savon à mains aux parfums automnaux.

Courtoisie Soja & Co

Frederique Savard Photographe

Pour le corps:

Cet automne, on sent bon la citrouille de la tête aux pieds grâce à une gamme de soins pour le corps complète signée SOJA & CO.! Elle comprend un bain moussant, des savons, du gel douche, des déodorants et bains moussant dans des parfums saisonniers, mais également classiques, comme l'eucalyptus, la lavande, le menthol et le cèdre.

Courtoisie Soja & Co

Courtoisie Soja & Co

Courtoisie Soja & Co

