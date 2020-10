Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce : La mairesse Sue Montgomery crée son propre parti

La mairesse de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG) compte se représenter aux élections municipales de novembre 2021 malgré les controverses à son sujet et a même créé son propre parti : Équipe Sue Montgomery.

Le parti politique a été autorisé le 30 septembre dernier par Élections Québec, avec Sue Montgomery comme cheffe. La dirigeante du parti serait son actuelle directrice de cabinet Annalisa Harris, que la mairesse n'a pas voulu destituer de ses fonctions après qu'elle a été accusée par un rapport du Contrôleur général de la Ville d'avoir fait du harcèlement psychologique envers deux fonctionnaires. Mme Montgomery estimait qu'elle n'avait pas de preuves qui justifiaient un renvoi de Mme Harris.

Une résidente de NDG, Mary Ellen Kenny, serait également dirigeante du parti, et le représentant officiel serait l'avocat Matthew Aronsons.

«Je vais resolliciter la confiance de la population de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce à nouveau en 2021. Je me représente comme mairesse d’arrondissement avec une équipe solide, intègre et diversifiée. J’invite tous ceux qui ont à coeur l’intégrité, la transparence et l’imputabilité à me rejoindre», a dit Mme Montgomery via une courte déclaration écrite.

Pour le moment, elle prévoit présenter des candidats dans CDN-NDG seulement. Cet arrondissement est le plus populeux de la Ville de Montréal. Étant donné qu’elle est en train de bâtir son équipe, il n’y aura pas d’annonce de candidatures tout de suite.

L’ancienne journaliste élue mairesse de CDN-NDG en 2017 sous la bannière de Projet Montréal est devenue indépendante l’hiver dernier, après avoir été éjectée du caucus du parti de la mairesse de Montréal Valérie Plante.

Rappelons que Sue Montgomery avait refusé de se départir de sa cheffe de cabinet, Annalisa Harris, malgré un rapport du Contrôleur général de la Ville alléguant qu’il y avait eu du harcèlement psychologique envers deux fonctionnaires, dont le directeur de l’arrondissement, Stéphane Plante. Mme Montgomery a toujours maintenu qu’elle n’avait pas de preuves contre Mme Harris.

Depuis, Stéphane Plante a été suspendu temporairement de ses fonctions à quatre reprises, mais les décisions furent infirmées subséquemment par le conseil d’arrondissement.

Selon un article du Devoir, un rapport d’enquête d’une firme indépendante déposé en décembre 2019 n'est pas flatteur envers les hauts fonctionnaires de l'arrondissement. Il y est question d’un climat de travail toxique pour des employés de l’arrondissement, mettant en cause des agissements de contremaîtres et de gestionnaires, y compris la haute direction.

Autre nouveau parti



Par ailleurs, un autre parti municipal ayant l'arrondissement dans sa ligne de mire a vu le jour officiellement en juillet dernier : l’Équipe CDN-NDG, dont le chef est Alexander Montagano, entrepreneur et père de famille. Il dit vouloir s’attaquer notamment au sous-financement de l’arrondissement, concernant les montants reçus de la Ville-centre, et réclame plus de transparence.

Il critique aussi une gestion actuellement «dysfonctionnelle» de l’arrondissement. En février dernier, M. Montagano avait pourtant loué un autobus pour que les gens puissent se rendre au conseil d’arrondissement en soutien à Mme Montgomery.