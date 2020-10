COVID-19: de plus en plus de restrictions et d'investissements

Les restrictions et les investissements ont continué à s'accumuler au Canada, lundi, alors que la pandémie n'offrait aucun répit aux Canadiens avec fort probablement plus de 2000 nouveaux cas de COVID-19.

En mi-journée, le Canada comptait déjà 1859 nouvelles infections à la COVID-19, ainsi que 11 décès supplémentaires, des données propulsées vers le haut par le Québec et l'Ontario.Les bilans de la Colombie-Britannique et de l'Alberta, qui couvriront les 72 dernières heures, devraient faire passer le nombre d'infections au-dessus de 2000.

Avec plus de 1000 cas (1191) pour une quatrième journée de suite et 50 % plus d'infections par jour en moyenne depuis une semaine, le gouvernement du Québec s'est finalement résolu, lundi, à annoncer de nouvelles mesures de confinement, incluant le port du masque dans les écoles, la fin des sports d'équipe et la fermeture des centres d'entraînement en zone rouge.

Ces mesures s'ajoutent à celles déjà annoncées la semaine dernière qui entraînaient la fermeture des bars, des salles à manger des restaurants et des établissements culturels en zone rouge.

Pas juste ici

La Belle Province n'est toutefois pas la seule à devoir serrer la vis à ses citoyens. Fort d'un bond de 51 cas lundi, un nombre bien plus élevé que la moyenne des dernières semaines, le Manitoba a aussi décidé de prendre des mesures.

Ainsi, dès mercredi, les restaurants et bars de Winnipeg devront cesser de servir de l'alcool dès 22 h, dans l'espoir d'endiguer la progression du virus dans la capitale provinciale.

De son côté, l'Ontario a aussi dû agir, après l'annonce de 615 nouvelles infections et cinq décès de plus. Le gouvernement a évité d'imposer de nouvelles contraintes à ses citoyens après l'obligation du port du masque étendu à toute la province vendredi dernier. Il a plutôt opté pour un nouvel investissement.

«Nous débloquons un montant additionnel de 35 millions $ pour aider les écoles de Toronto et Ottawa et des régions de Peel et de York. Cet investissement aidera à avoir plus de distanciation dans les classes, à diminuer la taille des classes et à fournir plus des ressources», a expliqué le premier ministre Doug Ford.

La somme pourra être utilisée par les écoles pour, par exemple, embaucher des enseignants ou des concierges ou, encore, pour acheter des tablettes ou ordinateurs pour les élèves, a

La situation au Canada

Québec: 79 650 cas (5884 décès)

Ontario: 54 814 cas (2980 décès)

Alberta: 18 357 cas (272 décès)

Colombie-Britannique: 9381 cas (238 décès)

Manitoba: 2191 cas (23 décès)

Saskatchewan: 1959 cas (24 décès)

Nouvelle-Écosse: 1089 cas (65 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 276 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 201 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 59 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 166 153 cas (9480 décès)