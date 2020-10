Simon Boulerice: En toute intimité

Vous avez votre soirée de libre? Voici ce que le 24 Heures vous suggère aujourd'hui côté culture.

Coup de cœur

Livre

Pleurer au fond des mascottes

Simon Boulerice s’est prêté au jeu de la collection III, dirigée par Danielle Laurin, qui invite les auteurs à partager quelques confidences en les déformants avec leur imaginaire. Ainsi, celui que l’on connaît comme chroniqueur radio et télé nous partage trois histoires intimes qui se dévorent en un rien de temps. Simon Boulerice aborde avec authenticité et sensibilité ce besoin de se cacher qu’on ressent tous à un moment ou un autre de nos vies et comment en grandissant il s’est aperçu que ses « faiblesses » étaient en fait ses forces.

Sorti le 6 octobre

Je reste

Humour

Le gala Zoofest

Rosalie Vaillancourt animera le gala Zoofest dans le cadre du festival Juste pour rire. Le jeune humoriste déjà bien établi dans l’industrie mettra de l’avant le talent d’humoristes de la relève. Au programme, découvrez entre autres Coco Belliveau, Colin Boudrias, Marylène Gendron et Nic Audet. Une version courte du gala sera disponible gratuitement sur la page web de Juste pour rire les 9 et 10 octobre.

Ce soir à 20h sur l’espace Yoop

JEAN-FRANCOIS DESGAGNES/JOURNAL Rosalie Vaillancourt

Livre

La légalisation du cannabis au Canada

Le 17 octobre prochain marquera le deuxième anniversaire de la légalisation du cannabis au pays. L’autrice Line Beauchesne nous offre son analyse de la situation maintenant que le cadre réglementaire est bien mis en place. La professeure au Département de criminologie de l’Université d’Ottawa aborde les différentes façons de problématiser la consommation du cannabis avec rigueur.

Sorti le 28 septembre

EP

Cool LOL – LOVA

Le nouvel artiste hip-hop LOVA a présenté récemment son tout premier EP paru sous l’étiquette Joy Ride Records. William Courtemanche de son vrai nom a habité en France dans les premières années de sa vie et ça transparaît dans sa musique qui rappelle un peu le rap alternatif européen à la Lomepal et Roméo Elvis. À découvrir!

Sorti le 25 septembre

Web

Rap Cover

La jeune rappeuse qu’on avait découverte à La Voix junior en 2017, Sydney, a lancé une série intitulée Rap Cover sur YouTube. Elle a sorti à la fin septembre un nouveau clip où elle reprend la chanson thème de la série d’animation Miraculous : Les Aventures de Ladybud et Chat Noir. Elle est pour l’occasion accompagnée du chanteur Lenni-Kim.

Disponible sur la chaîne YouTube de Sydney

Album

Ruche de mouches – Larynx

Alexandre Larin, ou de son nom d’artiste Larynx, a lancé vendredi un tout nouvel album qui mélange rock psychédélique et indie pop. Le musicien décrit lui-même cet opus comme un « album thérapie ». Deuil, extase, amitié et amour sont des thèmes traités dans les paroles de Larynx qui bascule parfois dans l’absurde d’autres fois dans le réalisme.

Sorti le 2 octobre

Musique

Les Francos de Montréal – Édition spéciale 2020

L’édition spéciale des Francos de Montréal qui a eu lieu en ligne du 24 au 26 septembre est maintenant disponible pour ceux qui n’avaient pas pu participer lors de ce week-end. On retrouve dans la programmation des archives du festival commentées ainsi que de courtes prestations. De Louis-Jean Cormier à Marie-Mai en passant par Ariane Moffatt et Koriass, il y en a vraiment pour tous les goûts!

Disponible au francosmontreal.com

Photo Mario Beauregard Ariane Moffatt aux Francos en 2019

Web

Dr Sébastien Vétérinaire

Le vétérinaire Sébastien Kfoury qu’on a connu dans Animo et Les poilus nous ouvre les portes de sa clinique dans ce docu-réalité. On le suit dans son quotidien alors qu’il réalise des examens de routine, des suivis et même des opérations d’urgence lors de ses gardes de nuit. Un total de 10 épisodes seront disponibles à raison d’un chaque lundi.

Disponible sur ICI tou.tv Extra depuis le 28 septembre

Télé

Repêchage de la LNH 2020

Le repêchage de la LNH commence ce soir avec la première ronde. TVA Sports diffusera le tout en exclusivité francophone. Une émission spéciale sur Alexis Lafrenière sera présentée en début de soirée. Louis Jean s’entretiendra avec l’athlète qui pourrait devenir le troisième Québécois à être sélectionné en premier dans la LNH dans les 30 dernières années. Puis Mikaël Lalancette, Patrick Lalime et Renaud Lavoie se joindront à Louis Jean pour la couverture du repêchage. Dave Morisette et son équipe se chargeront d’analyser cette première ronde à 22h30.

Ce soir dès 18h à TVA Sports