Concours de décoration de citrouilles virtuelles : que la plus belle citrouille gagne !

Espace pour la vie tiendra encore une fois son traditionnel concours de décoration de citrouilles, mais pandémie oblige, il sera en mode virtuel cette année.

Citrouilles, potirons et autres variétés de cucurbitacées revêtiront leur meilleur «maquillage» et «costume» lors du Concours de citrouilles décorées virtuel d'Espace pour la vie, qui se tient jusqu'au 16 octobre. Les participants peuvent inscrire leur citrouille dans plusieurs catégories, selon le groupe d'âge des participants et s'ils ont eu de l'aide ou non du reste de la famille.

PHOTO COURTOISIE/Espace pour la vie Cette araignée faites de deux citrouilles a été présentée lors du concours de citrouilles décorées en 2019. Petits et grands pourront créer de telles œuvres végétales lors du Concours de citrouilles décorées virtuel d’Espace pour la vie afin de remporter des prix totalisant 1 710$. Le public pourra voté pour sa citrouille préférée à partir du 17 octobre et les participants ont jusqu’à la veille de cette date pour s’inscrire en ligne. PHOTO COURTOISIE/Espace pour la vie

Le concours s'adresse avant tout aux jeunes de 3 à 12 ans. On participe en remplissant un formulaire en ligne et en téléchargeant une photo de son chef-d'oeuvre végétal.

Un prix du jury sera également remis en fonction de l’originalité, des matériaux utilisés, de la qualité d’exécution, du lien avec le titre de l’œuvre et de l’âge des participants.

PHOTO COURTOISIE/Espace pour la vie Une citrouille au visage expressif du concours de l’année précédente. Plutôt qu’être exposées au Jardin Botanique, les citrouilles et les autres membres de la grande famille des cucurbitacées pourront être admirées par le public en ligne dans le cadre du Concours de citrouilles décores virtuel d’Espace pour la vie. Les participants ont jusqu’au 16 octobre pour s’inscrire en ligne. PHOTO COURTOISIE/Espace pour la vie

Des paniers cadeaux, des forfaits familiaux et des laissez-passer pour les institutions d’Espace pour la vie (Biodôme, Planétarium et Jardin botanique) totalisant 1710 $ sont en jeu.

Les gagnants du concours seront choisis le 28 octobre. Tous les détails sont sur espacepourlavie.ca.